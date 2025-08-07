Украина нуждается в большей помощи от МВФ: глава НБУ рассказал, как выросла потребность в финансировании

Украина уже получила $7,6 млрд из $15,6 млрд по действующей программе МВФ (Международный валютный фонд), которую удалось успешно пройти на 8 пересмотрах. Однако сейчас готовятся переговоры о новой программе, ведь потребность во внешнем финансировании растет – в 2025 году она достигнет $29 млрд.

Видео дня

Об этом рассказал глава НБУ (Национальный банк Украины) Андрей Пышный. По его словам, восьмой успешный пересмотр действующей программы сотрудничества с МВФ – яркое свидетельство того, что страна, даже в условиях постоянной опасности, способна проводить реформы, стабилизировать финансовую систему и обеспечивать доверие международных доноров.

"Восемь успешных пересмотров программы МВФ в условиях войны – это не просто результат. Это свидетельство того, что мы провели замечательную работу", – отмечает Пышный. Действующая программа МВФ, которая длится до 2027 года, была заточена под послевоенное восстановление. Однако агрессивные действия России и дальнейшие обстрелы украинской инфраструктуры кардинально изменили реальность.

Как следствие, формат программы больше не полностью соответствует потребностям страны. "Мы уже начали размышлять над новой программой, которая будет лучше отвечать актуальным вызовам", – отмечает Пышный. Интенсивность взаимодействия с Фондом – уникальна, ведь каждые три месяца – новый просмотр. Эта регулярность стала нормой, хотя, как шутит глава НБУ, "свою семью я вижу реже, чем коллег из МВФ".

На 2024 год Украина ожидает около 54 миллиардов долларов внешнего финансирования, значительная часть которого еще должна быть предоставлена. Крупнейшие источники – программы ERA Loans и Ukraine Facility. Однако следующий транш от ЕС пока приостановлено из-за невыполнения отдельных реформ.

На 2025 год уже подтверждено 22 миллиарда долларов, но общая потребность – около 35 миллиардов. Разницу в 13 миллиардов придется покрыть благодаря новым договоренностям. "Мы должны избежать эмиссионного финансирования бюджетного дефицита. Именно поэтому критически важно зафиксировать обязательства с партнерами и обеспечить полное покрытие потребностей", – отмечает глава НБУ.

Новая программа с МВФ, которая должна заменить действующую, уже в процессе обсуждения. Украинская команда находится в плотной координации с фондом, формируются новые подходы, рамки и приоритеты. "Работаем над тем, чтобы уже к концу года иметь четкие договоренности по новой программе", – отмечает Пышный.

При этом остается важным соблюдение реформ, в частности в сфере борьбы с коррупцией. Назначение руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ), восстановление независимости НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) – это условия, которые влияют на следующие транши финансирования.

"Антикоррупционная стабильность – один из ключевых критериев доверия доноров. Мы должны работать на выполнение всех обязательств без исключения", – говорит Пышный.

Одним из новых источников финансирования может стать программа G7 по использованию процентов от замороженных российских активов. По словам Пышного, идея их постепенного использования уже не выглядит невозможной, хотя и вызывает политическую дискуссию. "Евро ничего не угрожает. Российская Федерация давно сама занимается экспроприацией европейских активов", – добавляет он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, присоединение государства к ЕС (Европейский Союз) означает переход на евро. Поэтому Украине придется привести свое законодательство в соответствие с европейскими стандартами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!