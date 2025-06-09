Украина начала возвращать военные долги: какой будет первая с 2022 года выплата

Украина начала процесс возврата долгов, которые получила после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, – 9 июня Украина должна уплатить SDR 125,7 млн ($171 млн по текущему курсу) по кредитной линии Rapid Financing Instrument (RFI) от Международного валютного фонда (МВФ). Это станет первым "военным кредитом", по которому будет осуществлена выплата.

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Об этом сообщили в Forbes. В целом погашение займа продлится до октября 2027 года следующим образом:

выплата будет происходить через 16 траншей ;

; транши равномерно распределены во времени ;

; каждый транш погашает 6% задолженности.

Программа экстренного финансирования RFI была принята в 2022 году. Благодаря ей в первый год большой войны Украина получила SDR 2 млрд ($2,67 млрд) в формате двух траншей.

Всего в 2025 году Украина должна выплатить в адрес Международного валютного фонда $3 млрд. Из них $2,3 млрд придется на погашение задолженности, а еще $0,7 млрд – на процентные платежи. Сейчас с начала года уже осуществлено погашение $1,3 млрд суммы задолженности и почти $0,4 млрд процентных платежей.

В то же время с начала 2025 года Украина получила от МВФ один транш по кредитной программе Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) в объеме $0,4 млрд. До конца 2025 года ожидается поступление еще трех траншей суммарным объемом $2 млрд.

А 28 марта Совет директоров фонда одобрил седьмой пересмотр программы EFF и утвердил Украине восьмой транш в размере $0,4 млрд. Обновленный Меморандум об экономической и финансовой политике содержит четыре новых структурных маяка: проведение независимой проверки НКЦБФР, пересмотр процедур отбора и назначения членов наблюдательных советов госпредприятий, разработка Минфином совместно с таможней и налоговой плана имплементации обновленной IT-стратегии и принятие секторальных стратегий в управлении публичными инвестициями.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в своих оценках МВФ предполагает, что война продолжится в 2024-м, но экономика Украины будет постепенно расти. При этом в следующем году ожидать возвращения большинства беженцев не стоит. В результате Украина не сможет вернуть 2 млн беженцев даже после войны.

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