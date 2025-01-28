Украина копит долги: сумма выросла до рекорда, но есть важные нюансы

Государственный долг Украины по итогам 2024 достиг 6,98 трлн грн, что является историческим рекордом. В валютном эквиваленте сумма составляет 166,06 млрд долларов. Однако следует учитывать, что часть этого долга ужереструктуризирована, а львиная доля кредитов оформлена на льготных условиях, что сильно снижает нагрузку на госбюджет воюющей страны. Кроме того, Украина остается надежным заемщиком и сохраняет доверие кредиторов, а дефолт стране не грозит.

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Обновленную статистику по госдолгу опубликовало Министерство финансов. Так, за последний год сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась на 1,46 трлн грн, а в долларовом эквиваленте – на 20,74 млрд долл.

При этом с начала полномасштабной войны госдолг в долларовом эквиваленте увеличился почти на 73 млрд долл. (+78%), обратил внимание глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). А с февраля 2022 года государственный долг в гривне вырос на 156% ("плюс "4,25 трлн грн).

"Долговая нагрузка на экономику выросла с 49% ВВП по итогам 2021 года до ожидаемых 90,4% ВВП в 2024 году. Структура государственного долга стала более уязвимой к колебаниям обменного курса", – отметил нардеп.

Он уточнил, что причина такой динамики одна – полномасштабная война России против Украины. Именно она привела к тому, что долговая нагрузка на экономику выросла почти вдвое, а валютная структура госдолга объективно ухудшилась.

"Тем не менее, за три года полномасштабной войны никакой долговой катастрофы, точнее дефолта, которым время от времени пугали эксперты и СМИ, не произошло", – подчеркнул Гетманцев. По его словам, устойчивости ситуации способствовало насколько важных факторов, которые обязательно следует учитывать:

Льготные условия предоставления кредитов

Так, прирост госдолга Украины за годы войны в основном обеспечили внешние официальные ссуды от ЕС, макрофинансовых организаций, правительств стран-союзниц. То есть этот долг предоставляется на льготных условиях с низкими процентными ставками или на условиях компенсации ставки самим заемщиком на долгий срок и значительным льготным периодом обслуживания.

"Как следствие, дюрация внешнего долга увеличивается, а агрегированная процентная ставка по нему сокращается. Это уменьшает текущую нагрузку на бюджет", – объяснил Гетманцев. К примеру, в 2024 году расходы госбюджета на обслуживание долгов составляли 8,8%, тогда как еще в 2021 году они достигали 12,2%.

Реструктуризация части внешнего долга

В конце 2023 года Украина повторно реструктуризировала долг перед Парижским клубом и странами G7 – с отсрочкой платежей до марта 2027 года. А в августе 2024-го Минфин провел успешную долговую операцию по обмену еврооблигаций, в т.ч. с частичным списанием основной суммы долга.

"В результате номинальная стоимость такого долга сократилась на 37%, соответствующие долговые платежи снизились на 11,4 млрд дол. за период действия программы EFF до 2027 года и на 22,75 млрд долл. до 2033 года, средний срок обращения облигаций был продлен на 4 года", – отметил Гетманцев.

Перезапуск внутреннего долгового рынка

Речь идет об активизации рынка гособлигаций внутреннего займа (ОВГЗ). "В 2023-2024 годах... удалось перезапустить внутренний долговой рынок прежде всего за счет стимулирования более активного участия банков на нем. В 2024 году роловер (уровень замещения "новыми" выпусками ОВГЗ "старых", которые погашаются), в эквиваленте во всех валютах увеличился до 167% (со 153% в 2023 году и 68% в 2022 году)", – проинформировал нардеп.

"Все это вместе позволяет удерживать текущую долговую нагрузку на бюджет на приемлемом уровне... Несмотря на рост показателей государственного долга, Украина сохраняет долговую устойчивость (в соответствии с параметрами программы EFF) и главное – доверие кредиторов. Это оставляет простор для окончательного решения вопроса накопленного за последние три года внешнего официального долга по результатам завершения войны", – уверен Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году поступления от приватизации в бюджет Украины достигли рекордной отметки в 11,1 млрд грн. Самыми дорогими объектами стали отели "Козацкий" и "Украина", а также АО "Объединенная горно-химическая компания", которые обеспечили большую часть доходов.

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