Украина близка к соглашению по страхованию зерновозов в Черном море – FT

Украина завершает разработку схемы с глобальными страховщиками для покрытия зерновых судов, идущих в и из ее черноморских портов. Это может помочь создать безопасный коридор для экспорта продовольствия.

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Об этом Financial Times рассказал Александр Грибан, спецпредставитель Министерства экономики Украины. По его словам, соглашение "разрабатывается и активно обсуждается" между соответствующими министерствами, а также местными банками и международными страховыми группами, включая Lloyd's of London.

Схема может быть введена уже в сентябре, и она может предусмотреть от 5 до 30 кораблей, которые будут проходить из-за того, что Грибан назвал "опасным местом" в украинских водах.

"Это зависит от того, как будет работать структура и каким будет уровень распределения рисков между правительством и частными страховыми компаниями", – сказал Грибан.

Под прикрытием украинских береговых систем обороны на прошлой неделе немецко-китайское грузовое судно совершило первый коммерческий рейс из Одессы с июля, когда страна-террористка Россия предупредила, что будет рассматривать любое гражданское судно, выходящее из портов Украины, как военную цель.

Но, учитывая военные риски, доступное страхование было бы важно для возобновления деятельности коммерческого судоходства в любом значительном масштабе. Киев на безвозмездной основе консультирует группа профессиональных услуг Marsh McLennan, в состав которой входит консалтинговая компания Oliver Wyman и крупнейший в мире страховой брокер Marsh.

Маркус Бейкер, глобальный руководитель отдела морских перевозок, грузов и логистики Marsh, сказал, что "государственно-частное партнерство со страховщиками, работающими в паре с украинским правительством, придаст большей уверенности судовладельцам вернуться к доставке украинского зерна по всему миру тем, страны, которые в этом нуждаются больше всего".

Детали еще должны быть окончательно определены, но участвовавшие в дискуссиях люди сказали, что схема будет направлена на покрытие повреждений судов, которые заходят и выходят из портов Украины, и риски могут быть распределены между страховщиками и местным государственным банком.

Как сообщал OBOZREVATEL, Турция работает над проектными предложениями, чтобы возобновить экспорт продукции из Украины. Переговоры по этому вопросу могут состояться в Стамбуле.

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