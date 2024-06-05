В Дії появился новый документ: кому он нужен и как его добавить

В приложении Дія запустили электронное удостоверение ветерана, доступное участникам боевых действий, людям с инвалидностью в результате войны, участникам войны, пострадавшим участникам Революции Достоинства, членам семей погибших ветеранов и защитников. Это позволяет иметь удостоверение всегда под рукой, без необходимости носить бумажный аналог.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он отметил, что это один из самых ожидаемых документов для ветеранов.

Кому доступно удостоверение

Добавить электронное удостоверение ветерана могут отдельные категории лиц. А именно:

участники боевых действий;

люди с инвалидностью в результате войны;

участники войны;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

члены семьи погибшего ветерана войны;

члены семьи погибшего защитника и защитницы Украины.

Как добавить документ

Процесс добавления удостоверения ветерана в приложение Дія является простым и быстрым. Для этого необходимо:

открыть приложение Дія;

пролистать все документы и нажать "Добавить документ";

выбрать "Удостоверение ветерана";

предоставить разрешение на получение данных;

нажать "Добавить удостоверение";

После этого в течение нескольких минут документ появится в приложении.

Основное преимущество электронного удостоверения ветерана состоит в его удобстве. Теперь документ всегда будет под рукой, что позволяет использовать его где угодно, не беспокоясь о том, что бумажный аналог остался дома. Это особенно важно в ситуациях, когда необходимо быстро подтвердить свой статус, например при получении социальных услуг или скидок.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина активно работает над внедрением еАкциза – цифрового инструмента для борьбы с теневым рынком алкоголя и табака. В частности, планируется отмена бумажных акцизных марок на упаковках сигарет и бутылках со спиртным, вместо которых будет использоваться QR-код для проверки продукции.

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