Торговую войну поставили на паузу: одна из ключевых стран приняла условия Трампа

Власти США и Мексики пришли к компромиссному решению, которое позволит отсрочить или даже полностью избежать торговой войны и взаимного введения пошлин на товары этих стран. В результате переговоров стороны договорили перенести тарифы на месяц.

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Об этом после телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом 3 февраля на своей странице в X сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум. По ее словам уточнила, что введение дополнительных тарифов на импортируемые товары отложено на 30 дней.

"Мы провели хороший разговор с президентом Трампом, с большим уважением к нашим отношениям и суверенитету; мы пришли к ряду соглашений. Введение тарифов приостановлено на месяц, начиная с этого дня", – Шейнбаум. Однако этого удалось достичь благодаря ряду соглашений:

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в Мексику. Власти двух стран начнут сотрудничество в направлении безопасности и торговли.

Ранее стало известно о намерении Трампа ввести 25% пошлин на импорт товаров из Канады и Мексики с 1 февраля, чтобы таким образом надавить на власти этих стран, чтобы они усерднее боролись с потоком мигрантов и наркотика фентанила. По словам президента США, эти страны "десятилетиями обворовывают США – в торговле, преступности и сфере ядовитых наркотиков". В то же время, он признал, что таможенные тарифы на товары из этих государств могут быть болезненными и для самих американцев.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в прошлом году американцы импортировали из Мексики овощей на 9,9 миллиарда долларов, а фруктов и замороженных соков на 11 миллиардов долларов. Поэтому пошлины, которые приказал ввести Трамп, затронут 43% импорта США, что может привести к подорожанию ряда продуктов, включая продукты, электронику, автомобили, топливо, ноутбуки и нефть.

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