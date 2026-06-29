Страна ЕС ужесточила правила въезда из Украины: кому отказывают во въезде

Украинским грузоперевозчикам усложнили выезд за границу. Из-за сложных погодных условий Румыния ограничила движение через три пункта пропуска на границе как минимум в светлое время суток 29-30 июня.

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Об этом сообщили в Государственной таможенной службе (ГТС), а также в пограничной службе (ГПСУ). Отмечается, что причиной стало экстремальное повышение температуры, а цель ограничений – сохранить дорожное покрытие.

Где действуют ограничения

"Красноильск – Викову-де-Сус".

"Порубное – Сирет".

"Дяково – Халмеу".

График и условия запрета движения

Период действия: как минимум 29 и 30 июня 2026 года .

как минимум . Временные рамки: с 12:00 до 20:00 .

с . Направление: на выезд грузовиков из Украины, а также на дальнейшее перемещение по автомобильным дорогам территории Румынии.

на выезд грузовиков из Украины, а также на дальнейшее перемещение по автомобильным дорогам территории Румынии. Кого касается: все грузовые транспортные средства, включая пустые фуры (без груза), поэтому движение легковых автомобилей и автобусов будет осуществляться без ограничений.

"В указанный период оформление грузовых транспортных средств в пунктах пропуска будет осуществляться в обычном режиме. После завершения пограничных и таможенных процедур грузовики будут находиться на площадках для отстоя вблизи пунктов пропуска до 20:00, когда движение по территории Румынии будет разрешено", – пояснили пограничники.

На что стоит обратить внимание

Продолжительность ограничений и ежедневные временные рамки могут корректироваться в режиме реального времени в зависимости от температурного режима и погодных условий на территории Румынии. Водителей грузовиков, перевозчиков и логистов просят учитывать этот график при планировании внутренних и международных маршрутов, чтобы избежать длительного простоя в очередях на границе.

Дополнительный автобусный маршрут через Румынию

В то же время в течение всего лета действует дополнительный маршрут для туристических автобусов через "Дяковцы – Раковец". Перед проездом водители должны зарегистрироваться в системе "Е-очередь" и прибыть в пункт пропуска в назначенное время.

Кроме того, на украинско-румынской границе завершается первая очередь модернизации грузового терминала в пункте пропуска "Порубное – Сирет". По завершении работ его пропускная способность увеличится. Что уже удалось сделать:

устроить систему дождевой канализации и очистные сооружения;

уложить цементобетонное дорожное покрытие;

установить металлическую конструкцию над четырехполосным участком;

смонтировать павильон для пограничной службы, систему стационарного радиационного контроля, наружное освещение, ограждение, шлагбаумы и другие элементы инженерной инфраструктуры.

Как уже сообщал OBOZ.UA, во время военного положения не все украинские пенсионеры могут беспрепятственно выезжать за границу, ведь для бывших военных, сотрудников правоохранительных органов и других военнообязанных могут действовать отдельные ограничения. Перед поездкой стоит проверить свой статус через "Резерв+" или ТЦК, поскольку наличие пенсионного удостоверения само по себе не гарантирует права на выезд из Украины.

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