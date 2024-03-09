S&P считает "несомненным" объявление дефолта Украиной: внешние долги реструктуризируют

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг и рейтинг эмитента в иностранной валюте Украины до "CC" с "CCC", прогноз – "негативный".

"Мы ожидаем, что украинское правительство начнет официальные переговоры о реструктуризации долга с частными кредиторами в краткосрочной перспективе и завершит этот процесс к середине текущего года. Мы считаем практически несомненным, что Украина объявит дефолт по своим внешним коммерческим обязательствам", - пояснило агентство свои действия, передает Интерфакс.

В то же время, S&P подтвердило краткосрочные рейтинги Украины в иностранной валюте "С", в национальной валюте "ССС+/С" и по национальной шкале "uaBB". Прогноз по рейтингу в инвалюте – "негативный", а по рейтингу в нацвалюте – "стабильный".

"Мы понимаем, что государственный долг Украины, номинированный в гривне, не подпадает под действие плана реструктуризации долга", – отметило агентство.

Вероятно, снизят рейтинг до "SD" (выборочный дефолт) во время реструктуризации, поскольку в свете длительного платежного баланса и бюджетных проблем будет рассматривать ее как проблемную.

S&P напомнило, что группа кредиторов Украины уже продлила отсрочку платежей по официальному двустороннему долгу до окончания программы МВФ 2027 года, однако их участие в дополнительной реструктуризации долга возможно при согласии частных внешних кредиторов на не менее благоприятную реструктуризацию долга.

Как ранее писал OBOZ.UA, если бизнесу позволят обслуживать иностранные кредиты и платить по еврооблигациям, это позволит ему избежать дефолта, а также поддержать украинскую экономику и привлечь новые инвестиции в Украину.

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