Иногда имеют мнение о перспективах биткоина и других цифровых валют.

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При чому чим більша волатильність ринкової ціни біткоїну, як зараз, тим більше зацікавленості. Принаймні тут все закономірно.

Висловлю свою особисту думку, а не офіційну позицію як голова профільного фінансового і податкового комітету.

Нагадаю, біткоїн задумувався як глобальна універсальна децентралізована цифрова валюта, але по суті нею так і не став. І навряд чи стане у найближчий час, якщо говорити про повноцінну (масову, зручну, швидку, стійку з точки зору обмінного курсу, з низькими комісіями) цифрову валюту.

Глобальні безпекові ризики зростають, але про колапс світових резервних фіатних грошей (американський долар, євро, китайський юань, британський фунт, японська ієна) мова зараз не йде. При цьому є певні сфери, здебільшого тіньові, де біткоїн та інші децентралізовані крипто-валюти ефективно виконують функцію засобу платежу.

Звісно це не виключає розквіту із часом як засобу платежу інших масових децентралізованих або централізованих цифрових валют, емітованих центральними банками світу, які як і біткоїн можуть працювати на технології розподілених реєстрів (блок-чейні), або інших технологічних платформах. Утім в цьому питанні – попереду ще великий шлях.

Тоді що є біткоїн та інші провідні децентралізовані крипто-валюти? На мою думку, на даному етапі це насамперед інвестиційний актив. Високо-спекулятивний. Цифровий. Але актив, який власне і виник після глобальної кризи 2008 року як відповідь на збереження вартості заощаджень, утім поза межами традиційної фінансової (банківської) системи.

За ці 15 років ми стали свідками появи цілого класу інвесторів (або як їх ще називають крипто – євангелістів), серед яких є власники топ світових корпорацій, компаній по управлінню активами, які зацікавлені у захисті своїх активів і зростанні їх вартості. А останнє передбачає залучення масових інвесторів і посилення правил (державного нагляду за операціями з активами).

Власне така інституалізація крипто-активів і відбувається зараз, якщо дивитись на запуск спотових ETF біткоїн фондів у США 2 тижні тому, що довгий час лобіювалось великими інвестиційними і фінансовими компаніями, із одночасними спробами фінансових регуляторів посилити нагляд за глобальними крипто - біржами (типу Binance). На мою думку, це безперечно цікава метаморфоза як для децентралізованого засобу платежу і активу, який задумувався поза межами нагляду з боку фінансових регуляторів.

Утім, чи допоможе це збільшити попит на біткоїн як інвестиційний актив, ринкова капіталізація якого зараз сягає близько 0,8 трлн.дол. (або менше 2% від капіталізації ринку акцій в США), і тим більше якою буде його ціна, покаже час. Особисто мене в цій історії, вже як голову профільного комітету, більше хвилює запровадження європейського регулювання обігу будь-яких віртуальних активів та справедливе оподаткування чистого прибутку за операціями з ними. Над цим і працюємо зараз в комітеті.