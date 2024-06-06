Россия запустила по ГЭС Украины 118 ракет: озвучены потери гидрогенерации с начала большой войны

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину госкомпания "Укргидроэнерго" лишилась более 45% генерирующих мощностей гидроэлектростанций (ГЭС). В целом Россия выпустила по украинским ГЭС 118 ракет. В неутешительной статистики были учтены разрушения на ДнепроГЭС и уничтожение Каховской ГЭС россиянами.

Об этом заявил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, комментируя годовщину подрыва Каховской ГЭС 6 июня. "Мы потеряли более 45% генерации. Мы практически потеряли запорожскую станцию ДнепроГЭС. Враг бьет по плотинах, по станциях... Реакция мирового сообщества слишком вялая", – отметил Сирота.

Также он подчеркнул, что потеря Каховской ГЭС, дамбу которой уничтожили россияне в 2023 году, стала особенной ощутимой в период тотального дефицита электроэнергии. Мощность Каховской ГЭС составляла 340 МВт.

"Мы сегодня боремся за каждый мегаватт, а потерять 340 МВт – конечно, это ощутимая в энергосистеме утрата... И это мы потеряли на годы", – констатировал Сирота.

Данные подтвердил министр энергетики Герман Галущенко. "После подрыва станции было потеряно более 343 МВт установленной и 192 МВт регулирующей мощности, необходимой для оперативной балансировки энергосистемы Украины. Разрушение станции привело к введению ограничений в работе всех ГЭС Днепровского каскада", – отметил министр.

В то же время, Сирота заверил, что планируется восстановление Каховской ГЭС. "Я более чем уверен, что эта территория будет деоккупирована. Также стоит вопрос, поставленный руководством государства – восстановить Каховское водохранилище. Его можно восстановить только в случае строительства дамбы. А если мы построим дамбу, тогда нужно строить и ГЭС", – сказал глава "Укргидроэнерго".

Он добавил, что восстановление дамбы необходимо, ведь Украина потеряла около 35% пресной воды. И это нечем компенсировать, кроме восстановление водохранилища, иначе аграрный сектор и экономика в целом будут нести серьезные потери.

Как сообщал OBOZ.UA, по подсчетам британского издания Financial Times, с начала полномасштабного вторжения России Украина потеряла более половины генерирующих мощностей. Сейчас их объем составляет менее 20 ГВт.

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