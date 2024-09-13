"Привату" выбирают нового главу: OBOZ.UA узнал, кто может возглавить крупнейший банк

ПриватБанк может возглавить заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн. Он лидер в конкурсе на занятие вакантной должности. При этом у Тютюна есть определенное преимущество – опыт работы с главой НБУ Андреем Пышным, ранее возглавлявшим Ощадбанк.

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Как рассказали собеседники OBOZ.UA в финансовых кругах, среди всех кандидатов на должность главы Тютюн имеет больше всего шансов занять вакантную должность в крупнейшем банке. Он работает заместителем председателя правления Ощадбанка с 2010-го. С 15 марта 2021 года – член правления "Ощада", ответственный за розничный бизнес.

Об участии Тютюна в конкурсе также сообщило издание Forbes. По их данным, также на эту позицию претендуют Артем Шевалев, заместитель председателя наблюдательного совета ПриватБанка, Дмитрий Мусиенко и Евгений Заиграев, члены правления ПриватБанка и глава Независимой ассоциации банков Украины Владимир Мудрый.

Остальные пять имен из списка – иностранные банкиры. Среди них трое действующих топ-менеджеров, работающих в структурах европейских банков – Swedbank, Intesa Sanpaolo и Raiffeisen Bank. Forbes не называет их имена, поскольку они все еще имеют работодателей в других странах.

Отметим, после назначения Андрея Пышного главой НБУ Ощадбанк превратился в настоящую кузницу кадров. Председателем Наблюдательного совета Национализированного Сенс Банка стал турецкий функционер Шевки Аджунера, который с июня 2019-го был председателем наблюдательного совета Ощадбанка. А жена Антона Тютюна Инна заняла должность члена правления Сенс Банка.

Директором Департамента безопасности НБУ еще в 2022-м был назначен Александр Паламарчук, до этого семь лет работавший директором департамента безопасности АО "Ощадбанк". Также заместителем председателя Национального банка стал Дмитрий Олейник, ранее, в частности, работавший в Ощаде. Кроме того, членами Совета НБУ назначили Анатолия Барсукова, 11 лет работавшего в Ощаде, и Елену Щербакову, которая также имеет опыт работы с Пышным в "Ощаде".

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине среди государственных банков самую большую зарплату получает председатель правления "Привата" Герхард Беш. В июле он получил более 2,4 млн грн и значительно опередил всех своих коллег. В то же время председатель НБУ Андрей Пышный, отвечающий за всю банковскую систему, в месяц зарабатывает в среднем 629 тыс. грн.

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