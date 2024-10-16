Полезные ископаемые на триллионы долларов, продукты и электроэнергия: Зеленский в Плане победы предложил крупное экономическое соглашение с США и ЕС

Украина предлагает США, а также другим партнерам – в частности ЕС – заключить специальное соглашение о совместной защите имеющихся в стране критических ресурсов стоимостью в триллионы долларов. Кроме того, в документе планируется прописать совместное инвестирование и использование экономического потенциала.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время представления Плана победы народным депутатам и украинскому сообществу. Он отметил: заключение этого соглашения позволит установить "мир благодаря экономической силе".

"Это соглашение, которое органично дополнит и усилит существующую систему экономического давления на Россию. А именно, все санкции против РФ, ограничение нефтяной цены, ограничение экспорта в Россию и другие меры давления. Российские сообщники в мире должны осознавать, знать, видеть, что у этого режима нет экономического будущего", – подчеркнул президент.

Детали экономического плана

В целом же, отметил он, в Украине сосредоточено много природных ресурсов – в том числе критически важных металлов "ценой в триллионы долларов". Это, в частности:

уран;

титан;

литий;

графит и т.д.

По словам президента, эти ресурсы вместе с "глобально важным потенциалом Украины в производстве энергии и продовольствия" являются одними из ключевых захватнических целей РФ в войне. В то же время, подчеркнул он, эти же ресурсы могут обеспечить Украине экономический рост.

"Они усилят в глобальной конкуренции либо Россию и ее союзников, либо Украину и демократический мир. И это модность США и нашим партнерам в G7 работать с Украиной – союзницей, которая может обеспечить прибыль", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом, озвученный Зеленским План победы представляет собой стратегию принуждения России к справедливому завершению войны. А его реализация зависит от партнеров Украины.

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