Паспортный сервис возобновил выдачу украинских паспортов за границей: что известно

Паспортный сервис ГП "Документ" возвращается к работе по выдаче паспортов украинцам за рубежом. Однако сейчас этот процесс находится на этапе тестирования, направленного на усовершенствование и оптимизацию услуг.

О возобновлении выдачи документов сообщили в самом "Документе". "В тестовом режиме мы возобновляем выдачу готовых документов ", – говорится в сообщении.

Согласно информации выдача паспортов будет организованас учетом социально уязвимых групп населения, а следовательно, прежде всего целесообразно будет помогать этой категории граждан. Предварительная информация о готовности документов для выдачи будет поступать через SMS.

Что делать если Вы ожидаете готового документа

Лицам, ожидающим выдачу готовых документов, рекомендуется выполнить следующие шаги. А именно:

иметь SMS о готовности паспорта (полученных после 25 апреля);

о готовности паспорта (полученных после 25 апреля); предъявить документ, удостоверяющий личность заявителя (в частности е-паспорт в приложении "Действие");

заявителя (в частности е-паспорт в приложении "Действие"); пройти процедуру верификации и проверить личные данные.

Почему выдача паспортов была прекращена

22 апреля СМИ сообщили, что Министерство иностранных дел Украины (МИД) приказало всем дипломатическим учреждениям временно остановить предоставление услуг мужчинам призывного возраста, за исключением оформления документов для возвращения в Украину. А уже 23 апреля глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил эту информацию.

Позже МИД опубликовал разъяснение о предоставлении консульских услуг мужчинам, назвав это временным шагом. "После вступления закона в силу мобилизации 18 мая 2024 года процесс принятия и рассмотрения заявлений о совершении консульских действий продолжится с учетом новых требований, вытекающих из положений закона", – говорится в разъяснении МИД.

23 апреля в заграничных подразделениях ГП "Документ" приостановили выдачу готовых паспортов украинцам. "К сожалению, по техническим причинам приостановлено выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ", – говорилось в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Германии временный вид на жительство для украинцев может быть получен даже без действительного паспорта. Однако она может быть выдана только при условии идентификации личности.

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