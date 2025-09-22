По поводу конфискации странами ЕС замороженных российских активов на 200 миллиардов евро (а это примерно 2/3 от общей замороженной в мире суммы активов РФ где-то в размере 300 миллиардов долларов) с дальнейшей передачей их на украинские нужды, сторонницами которой – понятно, вместе с Украиной – являются, конечно, страны Северной Европы (в первую очередь - Балтии) и "в придачу" [иногда] Трамп (ибо не надо трогать американское), существует и гораздо более осторожный подход – Бельгии, играющей здесь, безусловно, ключевую роль, а также Германии, Франции, Италии и т.д., откровенно опасающихся (вследствие "юридической неоднозначности" такой конфискации), что тогда, к примеру, КНР, Индия, Бразилия, ЮАР, Саудовская Аравия, Эмираты и множество других стран не станут доверять [ни доллару, ни] евро и перейдут на резервы и расчёты в иных валютах.

Поэтому пока что понемногу конфискуют на помощь Украине лишь процентные доходы от этих арестованных огромных средств, размышляя одновременно над юридически взвешенными и совершенными способами использования также собственно тела указанного капитала.

Одним из таких решений называют предоставление Украине не собственно денег, а облигаций (долговых расписок), обеспечением которых фактически выступали бы заблокированные российские деньги, но без их формальной технической конфискации.

Такой весьма креативный подход начинает уже нравиться даже Бельгии, стремящейся лишь разделить соответствующие финансово-юридические риски со всеми странами хотя бы Евросоюза.

Тем временем Трамп, делая заявления в том смысле, что он вовсе и не хотел бы зарабатывать на войне в Украине, да вот приходится, потому что ей нужно американское оружие, уже начал его продавать с оплатой за европейский счет, причем лидерами в этой помощи по специальной программе пока что выступают маленькие Нидерланды (!), Германия, Канада ("самая европейская из неевропейских"), Дания, Норвегия, Швеция и та же Бельгия.

Так вот, было бы чрезвычайно интересно и уместно, если бы оплата Америке Европой ("включая Канаду") за Украину шла бы, в частности, и теми самыми облигациями/расписками, креативно обеспеченными вражескими активами.

(При этом наш новый друг Кит Келлог ["кіт Муркіт біля воріт чеше лапкою живіт"], а именно он в последнее время озвучивает самые смелые для высшего исполнительного истеблишмента США антипутинские и антироссийские заявления, своим огромным влиянием – в нужную сторону! – на Трампа должен поддержать этот неожиданный вариант евроканадского участия, которого тот так хочет, в помощи Украине (в пользу Соединённых Штатов) с параллельным юридически совершенным механизмом фактической репарации с агрессора, определённого так уже уже и деньголюбивым Трампом.)