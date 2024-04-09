Новый этап в атомной энергетике: в Украине построят завод для производства ядерного топлива

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" объявила о строительстве завода по производству ядерного топлива, в частности тепловыделяющих сборок, вблизи города Южноукораинск в Николаевской области. Этот шаг станет ключевым элементом стратегии диверсификации поставок ядерного топлива на украинских атомных электростанциях.

Об этом сообщает и. председателя правления "Энергоатома" Петр Котин. Расположение завода рядом с Южноукораинском было выбрано с учетом прочной поддержки местного населения.

Глава компании также подчеркнул, что завод будет способствовать полному отказу от российского ядерного топлива, расширяя альтернативные источники поставок. В марте этого года "Энергоатом" внедрил поставки свежего ядерного топлива Westinghouse для двух энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС), что обозначило конец сотрудничества с Россией.

Решение "Энергоатома" о строительстве завода по производству ядерного топлива является важным шагом для обеспечения энергетической безопасности Украины и уменьшения зависимости от импортного ядерного топлива, отмечает Котин. Это также подтверждает переход страны к использованию альтернативных источников топлива, что отражается на ее стратегических планах в сфере энергетики, считают в "Энергоатоме"

Цель Украины – разрушить "атомную" монополию РФ

Украина после 24 февраля 2022 года полностью прекратила сотрудничество с Россией в сфере поставок ядерного топлива. На АЭС провели ряд технических работ, приобрели оборудование, чтобы все украинские атомные энергоблоки с реакторами ВВЭР-1000 и ВВЭР-440 работали на ядерном топливе Westinghouse.

Уже в сентябре 2023 года в реактор ВВЭР-440 Ровенской АЭС загрузили первую партию топлива, произведенного Westinghouse Electric Sweden AB. Ранее все реакторы этого типа (а их эксплуатируют в многих странах мира) работали только на ядерном топливе из РФ.

Параллельно с этим Украина ведет активную работу над введением санкций против российской "атомки" по всему миру. Пока этот процесс стопорится преимущественно из-за сильной зависимости Европы от российского ядерного топлива. Если Украина сможет заместить эту продукцию своей, санкции станут более вероятными, заявлял ранее министр энергетики Герман Галущенко.

В США также уже раздумывают о запрете на ввоз в страну урана из России. Но отказаться от российского урана даже для Штатов сложнее, чем от газа и нефти, ведь его доля на американском рынке топлива для АЭС до сих пор превышает 20%.

Также для снижения глобальной зависимости от российского топлива в 2023 году ядерные державы "Большой семерки" (G7) – Великобритания, США, Канада, Япония и Франция – создали новый альянс. Его целью является вытеснение РФ из глобальных цепочек поставок ядерного топлива.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Хмельницкая атомная электростанция станет самой большой в Европе. Кабинет министров уже утвердил законопроект, предусматривающий размещение, проектирование и достройку двух новых энергоблоков на ХАЭС.

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