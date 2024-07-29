НБУ выводит из обращения старые деньги: изымать гривни начнут уже с августа

Национальный банк з 1 августа начнет выводить из обращения купюры в 500 грн 2003-2007 годов. Причина – желание повысить качество наличных денег в обращении, ведь за 18 и более лет после выпуска многие банкноты достаточно износились.

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Об этом сообщили в самом регуляторе. Там отметили:

менять старые 500 грн будут на купюры, выпущенные не позже 2014 года;

банкноты старого образца будут оставаться действительным платежным средством – т.е. украинцы без ограничений могут ими рассчитываться;

специально обменивать старые купюры на новые не нужно – их будут выводить постепенно в процессе расчетов.

"Банкнот номиналом 500 грн старого образца в обращении будет постепенно становиться меньше, их будут заменять более современные и более защищенные банкноты номиналом 500 грн . Однако банкноты номиналом в 500 грн старого образца будут оставаться действительным платежным средством. Граждане без ограничений могут продолжать ими рассчитываться, их не нужно специально обменивать", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: постепенная замена банкнот старого образца повысит защиту и качество денег. А также сделает расчеты "более комфортным для граждан".

Как будут менять 500 грн

Как объяснили в НБУ, с 1 августа 2024 года совместно с банками он будет постепенно изымать из наличного обращения указанные банкноты. В частности:

банки не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций;

Национальный банк перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков.

"Как следствие, попадая в банки, банкноты номиналом 500 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. А будут изыматься из обращения и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их перечисления и утилизации", – рассказали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету в 5 грн. Она посвящена она многоцелевому беспилотному авиационному комплексу "Аист-100", с 2021 года официально принятому на вооружение Вооруженных Сил Украины.

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