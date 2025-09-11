МВФ нашел "дыру" на $20 млрд: Bloomberg узнал о проблемах с финансовыми расчетами Украины

Финансовые потребности Украины в течение следующих двух лет могут быть на 10-20 млрд долл. выше, чем оценивает правительство. Такую "дыру" в оценках, вероятно, обнаружили специалисты Международного валютного фонда (МВФ), недавно побывавшие в Киеве.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к переговорам. Отмечается, что расхождение в подсчетах "всплыло" в преддверии старта обсуждений новой программы МВФ для Украины, который планируется вместо текущей рекордной программы EFF.

Кабинет министров прогнозирует, что в 2026-2027 годах Украине ежегодно потребуется до 37,5 млрд долл. внешнего финансирования.

внешнего финансирования. В МВФ, по данным агентства, указывают сумму около 50 млрд долл.

Разница выяснилась во время встреч сотрудников МВФ в Киеве, где как раз обсуждалось внешнее финансирование на 2026-2027 годы.

Украина и МВФ могут согласовать окончательную сумму на следующей неделе – до 21 сентября.

на следующей неделе – до 21 сентября. После чего этого стороны смогут обсудить с международными партнерами варианты привлечения дополнительных средств.

МВФ также настаивает на том, чтобы Украина предприняла шаги по сокращению теневой экономики, которая, по оценкам правительства, составляет более 30% ВВП.

Будет новая программа: что известно

Действующий пакет МВФ на $15,5 млрд почти полностью исчерпан, хотя был рассчитан до 2027 года. Дело в том, что рекордная программа финансирования EFF основывалась на нереалистичном прогнозе, что война закончится в 2024-2025 годах.

Премьер-министр Юлия Свириденко уже официально обратилась в МВФ с запросом о новой кредитной программе, одобрение которой ожидается к концу 2025 года. Ее окончательные параметры могут согласовать уже в октябре во время ежегодной встречи МВФ и Всемирного банка.

Ожидается, что новая программа будет рассчитана на четыре года – с 2025 по 2029 год. Ее основная цель – дать Украине больше пространства для стабилизации макрофинансов, продолжения структурных реформ и мобилизации внутренних ресурсов.

Ожидается, что новая программа, как и предыдущая, будет содержать "структурные маяки" – перечень конкретных реформ, которые правительство обязуется реализовать в обмен на транши финансирования. Приоритетами остаются реформирование БЭБ, перезагрузка таможни и прозрачность в корпоративном управлении госпредприятиями.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине, вероятно, постепенно вырастут тарифы на газ, свет, отопление и горячую воду после завершения войны, поскольку МВФ призывает перейти к рыночным, экономически обоснованным ценам. Сейчас украинцы платят только половину реальной стоимости коммунальных услуг, что создает финансовый дисбаланс в секторе энергетики.

