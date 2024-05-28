Миллиард гривен "на пингвинов и вино в Антарктике": полярники объяснили скандальный тендер

Ряд украинских блогеров и СМИ распространили информацию о финансировании работы антарктической станции "Академик Вернадский" и круглогодичной научной экспедиции, которая на ней работает и обслуживает. Впрочем, некоторые обвинения имеют признаки информационно-психологической спецоперации против полярников.

Об этом заявили в Национальном антарктическом научном центре (НАНЦ). Сотрудники центра опровергли ряд манипуляционных и ложных обвинений, которые им предъявляют.

"Деньги не на дроны"

Согласно данным площадки Prozorro, в 2023 году на материально-техническое обеспечение антарктических экспедиций с использованием научно-исследовательского океанографического судна "Ноосфера" было выделено 11,6 млн долларов. В общей сложности на работу полярников с 2022 года потратили более миллиарда гривен.

Впрочем, средства, выделяемые международными партнерами Украины на научные исследования, невозможно потратить ни на какие военные нужды.

"Наша программа финансируется из той части госбюджета, предусмотренной исключительно на гуманитарные расходы. Наполняется она исключительно на средства международных партнеров именно с условием расходования этих средств только на гражданские нужды. То есть, эти деньги не могут пойти на закупку дронов, патронов, зарплату бойцов или любые другие военные нужды", – отметили в антарктическом центре.

"Средства выделили из бюджета"

То, что деньги на научные исследования Антарктики выделили из казны, не соответствует действительности. Действительно, частично работа ученых покрывается бюджетными средствами, но уже три года программа частично финансируется благодаря международной помощи, в частности, Польской антарктической программе и программе Еврокомиссии "Горизонт".

"Бюджет "Ноосферы" вырос в 10 раз за два года"

О финансировании экспедиции существует еще одна манипуляция – якобы ее бюджет увеличился в десять раз с 2022 года. Действительно, на Prozorro можно найти тендер двухлетней давности, где указана гораздо меньшая сумма. Но на самом деле в 2022-2024 годах бюджет антарктической программы был постоянным.

"Распространители информации показывают скрин только одного тендера за 2022 год на межрейсовое обслуживание "Ноосферы", то есть без затрат на собственно рейсы судна, на станцию "Вернадский" и т.д.", – уверяют в НАНЦ.

"Исследование пингвинов"

Многие СМИ в своих упоминаниях о финансировании антарктических исследований сделали акцент именно на пингвинах. И хотя эти птицы действительно являются одним из изучаемых объектов, главное направление научных работ касается геофизики, метеорологии и биологии.

В частности, исследуются магнитное поле Земли и уровень озона в атмосфере. Собранные данные обрабатываются и передаются в международные и украинские организации, после чего ими пользуются для навигации судов и самолетов, построения климатических моделей, прогнозов погоды и в других целях.

"В целом Государственной программой предусмотрено выполнение 93 научных мер по реализации 20 глобальных научных задач по семи научным направлениям. Конечно, часть украинских исследований касается и пингвинов, прежде всего, мы изучаем их реакцию на изменение климата, а также с их помощью определяем, не происходит ли в Южном океане перевылов антарктического криля, который осуществляет и Украина", – объяснили ученые.

Всего программа имеет 93 научных направления, из которых только два посвящены пингвинам.

Вино и конфеты для экспедиции

В научном центре не обошли вниманием и обвинения, что полярникам закупают "тонны деликатесов", в том числе 308 бутылок вина и более 400 килограммов сладостей (шоколада, батончиков, конфет, печенья и вафель).

Критикам ответили, что все продукты закупаются одновременно на весь годовой срок экспедиции, в которую входят 14 членов. Ученые напомнили, что:

в Антарктике нет магазинов;

продукты закупаются в Чили, где некоторые из них могут быть даже дешевле, чем в Украине;

вино и сладости необходимы, чтобы полярники могли встретить на станции дни рождения и другие праздники.

"Если провести элементарные подсчеты, то в неделю на одного полярника приходится 300 граммов сухого вина (два бокала) и 200 граммов шоколада и конфет. Сами судите, много это или мало в условиях монотонного тяжелого труда в полярную ночь", – говорится в ответе НАНЦ.

Исследование Антарктики во время войны

Тем, кто недоволен самим фактом научных исследований в Антарктике, объяснили, что поддержку инфраструктуры нельзя останавливать. Иначе станция "Академик Вернадский" разрушится, а океанографическое судно "Ноосфера" затонет.

"После победы нам придется строить все это с нуля, а это несравненно (на порядки величин) большие расходы, чем средства на поддержку программы", – предупредили в НАНЦ и отметили, что это перечеркнет все приложенные усилия, чтобы сделать Украину антарктической государством.

Кроме того, собственно исследования имеют огромную ценность для мировой науки, поскольку все измерения производятся постоянно в одно время и по одним методикам. Именно благодаря этому удалось определить, что с 1947 года среднегодовая температура в Антарктике выросла более чем на 3°С.

Существует еще политический аспект, благодаря которому Украина может противодействовать активности России в Антарктике, заверили ученые: "Украина – одна из нескольких десятков стран, имеющих круглогодичные станции в Антарктике и право голоса в Договоре об Антарктике (а все решения там принимают исключительно консенсусом). То есть мы имеем реальное влияние на решение судьбы Антарктики, а также голос на важной международной площадке, которую активно используем, в частности, и для информирования о российской агрессии и противодействии активностям РФ".

Информационная атака

Именно поэтому в Национальном антарктическом научном центре заявили о целенаправленной информационной атаке. Недоброжелатели используют частично реальные данные, смешивая их с откровенной ложью, чтобы таким образом давить на эмоции людей во время войны.

Кроме того, бюджет антарктической программы был обнародован на инфографиках Министерства образования и науки в ноябре 2023 года, но "сенсацию" из этого решили сделать именно сейчас. К тому же первым соответствующую информацию распространил пророссийский блоггер Анатолий Шарий, скрывающийся от украинского правосудия в Европейском Союзе.

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