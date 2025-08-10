Кремль готовится затягивать пояса: цены на нефть могут упасть до рекордных показателей

Мировые цены на нефть в конце 2025 – начале 2026 года могут упасть до $40-50 за баррель из-за избытка предложения, расстройства сделки ОПЕК+ и замедления экономики Китая. Россия, которая сейчас продает нефть по $66-68, готовится к сценарию резкого сокращения доходов, что может привести к серьезному экономическому кризису в стране.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ). Согласно отчету российского фонда "Росконгресс", к концу 2025 года или в начале 2026-го стоимость барреля нефти может упасть до $40-50.

Сейчас цены держатся на уровне $66-68, но аналитики предупреждают: рынок вступил в фазу "новой ценовой войны". Ключевым фактором снижения цен стал разлад в рамках сделки ОПЕК+. Саудовская Аравия, один из крупнейших экспортеров нефти, увеличивает добычу, игнорируя договоренности об ограничениях. Это приводит к перенасыщению рынка. Ситуацию осложняют и другие игроки – производители сланцевой нефти в США, которые наращивают бурение даже несмотря на падение котировок.

Предложение нефти в мире сейчас растет быстрее, чем спрос. Китай, крупнейший потребитель "черного золота", демонстрирует замедление экономической активности, что снижает объемы импорта. Дополнительное давление создает увеличение экспорта из Бразилии, Гайаны и Норвегии. В таких условиях даже геополитические риски, которые ранее поднимали цены на несколько долларов, теперь практически не влияют на рынок.

Для России, чей бюджет в значительной степени зависит от доходов от экспорта энергоносителей, падение цены на нефть до $40 за баррель может стать серьезным экономическим ударом. СВРУ уже сообщает, что Кремль готовится к возможным кризисным сценариям, сокращению валютных поступлений и росту дефицита бюджета.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за январь-июль 2025 года "Газпром" экспортировал в Европу лишь 9,93 млрд кубометров газа, что является самым низким показателем с начала 1970-х годов. После потери транзита через Украину объемы поставок упали почти вдвое, и до конца года могут не превысить 17 млрд кубов.

