Какие специалисты срочно нужны в Украине: список профессий

В Украине катастрофически не хватает рабочих кадров – строителей, сварщиков, электриков, водителей, поваров и других, поэтому государство обновляет обучение в профтехах. Чтобы получить востребованную профессию, надо просто подать заявление с 1 июля, и уже через несколько месяцев можно иметь профессию и работу.

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Об этом сообщает Правительство online. В Министерстве образования и науки (МОН) отмечают, что более 85% вакансий на украинском рынке – это рабочие профессии, которым учат в профтехах.

По их словам, строители, электрики, слесари, сварщики, повара, кондитеры, водители, ИТ-специалисты, парикмахеры, мастера радиоэлектроники – это не просто перечень специальностей, а основа экономики и восстановления страны. Из-за войны и массовой миграции рынок труда переживает острую нехватку квалифицированных кадров, особенно в сфере строительства, транспорта, обслуживания, общественного питания и легкой промышленности.

Чтобы решить эту проблему, государство инвестирует в восстановление престижа профтехобразования, обновляет мастерские, модернизирует учебные программы, привлекает бизнес к формированию содержания подготовки и обеспечивает выпускникам путь к трудоустройству. В МОН отмечают, что поступление в профтех – это реальная альтернатива длительному обучению в вузах.

Без внешнего тестирования, без многолетнего ожидания диплома – всего несколько месяцев или до трех лет обучения, в зависимости от специальности, и студент готов работать. Участие во вступительной кампании могут принимать не только выпускники 9 или 11 класса, но и взрослые, которые хотят переквалифицироваться, ветераны, внутренне перемещенные лица.

Чтобы поступить, нужно выбрать заведение, собрать пакет документов (заявление, копия свидетельства об образовании, медицинская справка, фото, документы на льготы если есть), и подать их или лично, или через электронный кабинет абитуриента. Во многих случаях обучение – бюджетное. Стипендия составляет от 1350 грн в месяц. Конкурс происходит без НМТ, только на основе среднего балла аттестата или по отдельным условиям, которые определяет само заведение.

Продолжительность обучения – от 6 месяцев до 3 лет. По словам МОН, после окончания выпускник получает не только диплом, но и четкое направление на рынке труда, ведь его профессия уже ждет его. Там подчеркивают, что каждый профтех имеет связь с локальным бизнесом, предприятиями, заводами, что позволяет сразу проходить практику и потом остаться работать на постоянной основе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине больше всего ищут продавцов, водителей, менеджеров по продажам, поваров, бухгалтеров и работников рабочих специальностей. Самый острый дефицит в медицине, производстве и сфере обслуживания, где зарплаты могут достигать до 80 000 гривен, однако кандидатов на должности не хватает.

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