Как банки и обменники изменят курс доллара и евро: украинцам назвали конкретные цифры

В течение следующей недели, с 8 по 14 сентября, как ожидается, курс валют в Украине изменится минимально. Предполагается, что в обменниках и кассах банков долларом будут торговать по 41,2–41,6 грн, а евро – по 48-49,5 грн.

Такой прогноз OBOZ.UA предоставил директор департамента финансовых рынков Глобус Банка Тарас Лесовой. Он назвал основные "валютные коридоры" и в целом описал ситуацию с гривней.

Главное, что нужно знать

Ожидаемый курс наличного доллара по 14 сентября – 41,2-41,6 грн .

по 14 сентября – . Ежедневные курсовые колебания в банках не будут превышать 10-20 коп. на одно долларе, в обменниках – до 30 коп.

в банках не будут превышать на одно долларе, в обменниках – до 30 коп. Курс наличного евро предположительно останется в коридоре 48-49,5 грн .

предположительно останется в коридоре . На межбанке тоже ожидается затишье с перепадами курса не более чем на 5-15 коп. в день в средним курсом доллара 41,4-41,8 грн, евро – 48-49 грн.

"В течение 8-14 сентября для жаждущих сенсаций наступает время отдыха: рынок будет стабильным, курсовые показатели будут меняться по аналогии с прошлыми несколькими неделями. В настоящее время отсутствуют угрозы для резкого изменения курсовых трендов... Конечно, нельзя исключать, что не возникнет каких-то экстраординарных обстоятельств, которые в той или иной степени могут повлиять на валютный рынок. Однако Нацбанк может оперативно вмешаться, применив механизм валютных интервенций", – отметил банкир.

Почему курс валют в Украине ожидается именно таким

Аналитик выделяет две основные причины прогнозируемой стабильности:

благоприятная экономическая конъюнктура, которая способствует укреплению гривни: – инфляция замедлилась, а основные макропрогнозы выполняются; – это подтверждается ожидаемым решением НБУ о возможном снижении учетной ставки на заседании 11 сентября.

режим "управляемой гибкости" продолажет работать:

– он обеспечивает баланс между спросом и предложением, что делает текущие курсовые изменения минимальными;

разница между курсами покупки и продажи минимальна, наличные и безналичные курсы почти идентичны – это является признаком здорового рынка.

Отдельно эксперт прокомментировал ситуацию с евро. Курс европейской валюты в Украине, по его словам, по-прежнему будет формироваться на основе глобального курса доллар/евро. А он, как ожидается, существенно не изменится.

