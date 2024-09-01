Госдолг Украины в августе кардинально вырос: сколько задолжали теперь

По состоянию на 31 июля 2024 года государственный долг Украины достиг 6 374,1 млрд грн, значительно вырос из-за военных расходов и привлечения международных займов на льготных условиях. Несмотря на это, долговая нагрузка остается контролируемой благодаря низкоценным официальным займам и поддержке международных партнеров.

Видео дня

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев ("Слуга народа"). В июле 2024 года государственный долг Украины в национальной валюте увеличился на 3,3%, что составляет 206,2 млрд гривен.

В то же время, в валютном эквиваленте долг вырос на 2,1%, или на 3,2 млрд долларов. Основными факторами роста внешнего долга стали привлечение пятого транша МВФ по программе Extended Fund Facility (EFF) в размере 2,2 млрд долларов, а также укрепление евро по отношению к доллару США, что повлекло за собой увеличение долларового эквивалента долга, деноминированного в евро. По состоянию на конец июля 2024 г. структура государственного долга Украины характеризуется следующими показателями:

75,3% государственного долга составляют обязательства в иностранной валюте (внешний долг + валютные ОВГЗ), в то время как 24,7% приходится на долг в гривне. Для сравнения, к началу войны доля валютного долга составила 65,1%, а гривневого – 34,9%;

государственного долга составляют обязательства в иностранной валюте (внешний долг + валютные ОВГЗ), в то время как 24,7% приходится на долг в гривне. Для сравнения, к началу войны доля валютного долга составила 65,1%, а гривневого – 72,7% государственного долга – внешние обязательства, в то время как 27,3% – внутренние. До войны этот показатель был на уровне 61% и 39% соответственно.

государственного долга – внешние обязательства, в то время как До войны этот показатель был на уровне 61% и 39% соответственно. 55% внешнего долга составляют официальные ссуды, из которых 25,7% принадлежит ЕС. Также 26,2% занимают облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), 13,7% – еврооблигации (включая гарантированные государством) и 5,1% другая задолженность.

С момента полномасштабного вторжения в феврале 2022 года государственный долг Украины существенно вырос. В гривневом эквиваленте он увеличился в 2,3 раза (+3644 млрд грн.), а в долларовом – на 66% (+62 млрд долл.). Этот рост обусловлен значительными расходами на оборону и финансированием бюджетного дефицита, ставших прямыми последствиями военных действий.

Даниил Гетманцев отмечает, что показатели объема и структуры государственного долга будут продолжать ухудшаться из-за значительного дефицита бюджета. Однако, несмотря на три года войны, долговая нагрузка на экономику Украины остается умеренной и контролируемой.

Значительная часть роста государственного долга во время войны обеспечивается официальными ссудами на льготных условиях с отсрочкой платежа, на долгосрочный период и по низким процентным ставкам. Например, стоимость займов перед МВФ сейчас меньше, чем потенциальные рыночные заимствования, что делает их более привлекательными для Украины.

В августе 2024 года Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз соотношения государственного долга к ВВП на конец года до 89,6%, что ниже, чем предыдущий прогноз в 93,8%. В то же время по итогам 2023 года это соотношение составило 84,4%.

Рост долговой перегрузки в первые годы войны был обусловлен значимым падением ВВП на 29% и девальвацией гривны на 25%. Однако стабилизация долгового бремени на уровне 90-95% ВВП в последующие 2-3 года возможна благодаря успешной реструктуризации выплат по еврооблигациям и продолжению отсрочки по обслуживанию и погашению ссуд перед Парижским клубом до 2027 года.

У Украины уже есть опыт стабилизации и сокращения государственного долга после военных действий в 2014-2015 годах. В течение пяти по отношению к мирным годам (2016-2021) страна смогла сократить долговую нагрузку с 81% до 49% ВВП. Хотя современные условия значительно тяжелее, поддержка международных партнеров на порядок больше, что позволяет удерживать долговую нагрузку на контролируемом уровне.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина достигла окончательно соглашения с кредиторами по реструктуризации госдолга на 20 млрд долларов к 2029 году. Владельцы евробондов Украины приняли решение почти единогласно. Это позволит за три года сэкономить $11,4 млрд на обслуживании внешних долгов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!