Госдолг Украины существенно вырос: сколько задолжали теперь

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 ноября 2024 года составлял 6,645 трлн грн или 159,74 млрд долларов. Что на 231,12 млрд грн больше, чем месяцем ранее. Впрочем, в целом долговая нагрузка остается контролируемой благодаря низкоценным официальным займам и поддержке международных партнеров.

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О росте госдолга свидетельствуют данные Министерство финансов. Согласно им, в долларовом эквиваленте долг увеличился на 4,37 млрд долларов.

В целом же государственный долг Украины составил 153,03 млрд долларов. Это 68,59% общей суммы государственного и гарантированного государством долга.

Государственный внутренний долг составил 43,47 млрд долларов. Что равно 27,21% общей суммы государственного и гарантированного государством долга.

В то же время, гарантированный государством долг Украины составил 6,71 млрд доларов (4,2%). В т.ч.:

гарантированный государством внешний долг – 5,11 млрд долларов (3,2%);

гарантированный государством внутренний долг – 1,6 млрд долларов (1%).

Впрочем, переживать из-за роста госдолга не стоит. Ведь, объяснил ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") увеличение долговой нагрузки на экономику и бюджет вызвано, в первую очередь, полномасштабной войной – в истории многие крупные войны финансировались за счет повышения налогов, наращивания государственного долга и помощи союзников.

Кроме того, наибольшая часть госдолга (перед официальными кредиторами) будет решаться после войны и по результатам ее завершения. Поскольку война начала РФ, именно она и должна понести за это симметричное финансовое наказание.

Украина со своей стороны продолжит вести себя как ответственный должник – будет избегать одностороннего дефолта и выполнять свои обязательства. В то же время, власти планируют реструктуризировать часть внешнего долга, чтобы облегчить долговую нагрузку на бюджет, и полностью будут обслуживать ОВГЗ, привлекаемые через аукционы (не исключая возможность реструктуризации ОВГЗ в портфеле Нацбанка).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Украина достигла окончательно соглашения с кредиторами по реструктуризации госдолга на 20 млрд долларов к 2029 году. Владельцы евробондов Украины приняли решение почти единогласно. Это позволит за три года сэкономить 11,4 млрд долларов на обслуживании внешних долгов.

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