Госдолг Украины побил исторический рекорд: раскрыты итоговые данные за год

Государственный долг Украины по итогам 2023 года вырос до рекордного уровня – в основном на фоне крупных займов у международных партнеров. Совокупный показатель составил $145,32 млрд, или 5,519 трлн грн, что является историческим рекордом. За год госдолг в долларах увеличился на 30,4% ($33,9 млрд), а в гривне – и вовсе на 35,4% (1,444 трлн грн), с учетом девальвации украинской валюты. Впрочем, такие показатели все равно лучше, чем прогнозировали для Украины в начале полномасштабного российского вторжения.

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Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины. С начала полномасштабной войны украинский госдолг вырос уже вдвое, также подсчитал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

"По итогам 2023-го соотношение государственного долга к ВВП составит около 85% ВВП (против 78,4% в 2022-м и 48,9% в 2021 году). В то же время предыдущие прогнозы на этот год были гораздо хуже (в частности, МВФ давал 98% ВВП)... За 2 года войны структура государственного долга объективно ухудшилась. Впрочем, еще раз напомню, что часть по внешнему долгу реструктуризирована", – отметил нардеп.

Наибольшее влияние на рост задолженности в 2023 году оказало получение макрофинансовой помощи (льготных кредитов). В частности, 18 млрд евро от Европейского Союза, что обусловило 55% всего роста госдолга в гривневом эквиваленте и 61% – в валютном. На прирост госдолга также повлияло получение кредитов по программам МВФ, Всемирного банка, ЕБРР, а также от правительства Канады.

Так, совокупный внешний госдолг Украины в 2023 году увеличился на 42,3% ($30,23 млрд ), до $101,70 млрд. Тогда как совокупный внутренний – на 13,3% (194,6 млрд грн), до 1,656 трлн грн. В результате доля внешнего госдолга в общей сумме выросла до 70%, в то время как до большой войны она составляла около 60%.

"Как и в прошлом году, львиная доля (около 6/7) роста всего государственного долга в 2023 году обусловливалась увеличением внешней задолженности. Остальные (1/7) – за счет ОВГЗ", – объяснил Гетманцев.

Что касается платежей по госдолгу, то расходы на его обслуживание в 2023 году составили 8,2% расходов общего фонда государственного бюджета. Для сравнения, в 2022-м показатель составлял 6,5%, а вот в 2021-м – аж 12,4%.

Следует учитывать, что немалая часть госдолга находится в статусе реструктуризации. Это долги:

перед официальными кредиторами из G7, Парижского клуба – до конца марта 2027 года;

перед коммерческими кредиторами (еврооблигации, ВВП-варранты) – до августа 2024 года;

по программе МВФ также запланировано продление до 2027 года.

"Это существенно уменьшает нагрузку на бюджет. Благодаря реструктуризации ожидается экономия на погашении и обслуживании госдолга в 2024 году в сумме $4,6 млрд, суммарно к 2027 году – $14,8 млрд", – подсчитал Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2023 года Украина получила третий транш по рекордной программе МВФ. Речь идет о выделении еще 900 млн долларов из общей суммы 15,6 млрд долларов. Эти деньги направят на помощь бюджету Украины, который страдает от дефицита.

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