Глава НБУ раскрыл детали будущих договоренностей с МВФ: налоги, детенизация и легализация виртуальных активов

Глава НБУ Андрей Пышный среди тем, которые могут звучать при обсуждении с МВФ новой программы, назвал: налоговую амнистию, детенизацию, реформу таможни, легализацию виртуальных активов. Также будут обсуждать вопросы платежного баланса и внешней устойчивости. Сейчас продолжаются технические консультации. Основные дискуссии будут проходить в начале ноября.

Об этом Андрей Пышный заявил в интервью Forbes. Глава НБУ напомнил, что в 2022-м у Украины не было полноценной программы с МВФ. "Сегодня – у нас есть восемь успешных пересмотров действующей программы можем с ровной спиной говорить с Фондом о новом сотрудничестве. Поэтому разница между тогда и теперь – это не только цифры, а и качество институциональной устойчивости и взаимодействия с партнерами, понимание механизмов и способность быстро реагировать", – пояснил он.

Глава Национального банка считает, что одной из магистральных тем будущей программы будет детенизация. "Это структурные реформы – налоговая и таможня, думаю будет дискуссия по налоговой системе. Одно из направлений обсуждения этой темы – легализация виртуальных активов, что должно дать вклад в государственный бюджет", – пояснил он.

Новая программа также должна быть адаптирована к евроинтеграционным потребностям. "Это стратегический приоритет. Вопрос платежного баланса и более широкий контекст конкурентоспособность и внешняя устойчивость также на столе, хотя нет, правильнее сказать, в самом центре стола, как и макрофинансовая стабильность, что является для нас не только базовой задачей, но и фундаментальной предпосылкой устойчивости в войне и экономического восстановления", – добавил Андрей Пышный.

Оценивая ситуацию в украинской экономике, глава НБУ отметил, что нет оснований говорить о стагнации. Экономика постепенно восстанавливается: рост на уровне 0,8% за первое полугодие, ожидается 2% за год в соответствии с июльским прогнозом.

"Банковская система ликвидная, прибыльная, капитализированная, кредитование бизнеса растет на 30% в год. Инвестиции в гривневые облигации и активное восстановление инвестиционного кредитования свидетельствуют о доверии к экономике. Население проинвестировало почти 60 млрд грн в гривневые облигации – это в 4,6 раза больше, чем было до полномасштабной войны", – пояснил он.

