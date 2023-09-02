Глава МИД Турции в Москве обсудил зерновое соглашение с Шойгу: что известно

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в пятницу, 1 сентября, встретился в Москве с министром обороны страны-агрессора РФ Сергеем Шойгу. Они обсудили зерновое соглашение, из которого ранее вышла Россия.

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Об этом сообщили на официальной странице Министерства иностранных дел Турции в соцсети X, ранее известной как Twitter. Там также опубликовали фото со встречи.

Тему встречи раскрыли в минобороны РФ, заявив, что зерновое соглашение якобы остановлено не из-за России, которая якобы прилагала к ее реализации максимум усилий.

"И здесь мы можем сказать только одно, что если выполнить все то, что было обещано России, то сделка будет продлена. Но оказалось, что это сделать сложнее, чем выстраивать новые коридоры, новые наземные маршруты", – цинично выдал Шойгу.

Днем ранее глава МИД Турции провел в Москве встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым. Он сказал, что зерновое соглашение занимало важное место в его повестке дня, а Турция "прилагает большие усилия для возобновления соглашения".

Фидан подчеркнул, что зерновое соглашение очень важно как для мировой продовольственной безопасности, так и для стабильности в Черном море. "Мы внимательно рассматриваем возможности, которые могут возникнуть, чтобы сделать серьезные шаги по этому вопросу. ООН активно работает над соглашением. Наши друзья поддерживают связь с Гутеррешем и его командой", – добавил он.

Все эти дипломатические усилия проходят накануне встречи президента Турции Реджепа Эрдогана и российского диктатора Владимира Путина в Сочи.

Ранее СМИ писали о том, что страна-агрессор Россия и член НАТО Турция при участии Катара и Венгрии могут готовить новый меморандум об экспорте зерна на невыгодных для Украины условиях. Москва предлагает доставлять "российское" зерно (которое, скорее всего, является краденым украинским) в "страны, которые в нем нуждаются".

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал "унизительными" попытки Турции уговорить Россию продлить действие зернового соглашения. По его мнению, действия государства-агрессора в Черном море лишают Анкару субъектности в Черноморской акватории.

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