G7 решит судьбу российских активов: сколько может получить Украина и какие проблемы

На саммите лидеров стран G7 в Италии будут обсуждаться секьюритизация замороженных российских активов, что может обеспечить Украине льготное финансирование на сумму около 50 миллиардов долларов с 2025 года. Если план одобрен, это закроет потребность Украины во внешнем финансировании на 2025 год и обеспечит гарантию финансирования независимо от политических изменений.

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Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). В четверг, 13 июня, в итальянском регионе Пуглия начался трехдневный саммит лидеров стран G7, на котором одной из главных тем, обсуждаемых по инициативе США, будет секьюритизация российских активов. Это событие чрезвычайно важно для Украины, поскольку речь идет о возможности получения льготного финансирования на сумму около 50 миллиардов долларов, начиная с 2025 года.

Сущность секьюритизации российских активов

План предполагает выпуск ценных бумаг (бондов), обеспеченных доходами от замороженных активов банка России в долгосрочной перспективе. Гетманцев отмечает, что остается много нерешенных вопросов, как именно будет структурировано будущее соглашение. Некоторые из них включают в себя:

Какие страны и в какой пропорции обеспечат финансирование?

обеспечат финансирование? Как будут обеспечены гарантии того, что активы, большая часть которых находится в ЕС, будут долгое время иметь статус замороженных и генерировать финансовый поток?

Будет ли финансирование предоставлено в форме льготного кредита или безвозвратной помощи?

Какова будет административная структура под финансирование (предварительные договоренности указывают на создание Фонда, администратором которого выступит Всемирный банк )?

По мнению Даниила Гетманцева, в случае одобрения этого плана это станет важным этапом для Украины на ближайшие годы. Он отмечает, что такое решение закроет потребность во внешнем финансировании на 2025 год, которая Минфином оценивается в 32 миллиарда долларов. Украина получит гарантию получения такого финансирования независимо от политических циклов, в частности, выборов в США.

Позиция Франции и поддержка лидеров G7

Еще одним положительным сигналом стала новость от Bloomberg, которая со ссылкой на Францию сообщила о договоренности по выделению 50 миллиардов долларов для Украины путем использования доходов от замороженных активов. Первый заместитель главы комитета Ярослав Железняк ("Голос") подчеркнул, что это особенно важно, учитывая скептическую позицию Франции.

Он выразил оптимизм относительно того, что главное политическое решение идти по плану США будет принято. С тем, что нерешенных вопросов еще много согласен и Железняк. Несмотря на положительные новости, остаются некоторые вызовы, требующие дальнейшего согласования:

Когда будут доступны средства (согласно сообщениям, средства начнут выдавать до конца года, но вопрос суммы остается открытым )?

Кто будет администрировать финансирование (ЕС или Всемирный банк) ?

? Каковы условия предоставления и использования средств (можно ли использовать их на военные расходы)?

(можно ли использовать их на военные расходы)? На какой период будет предоставлено финансирование?

"Все эти детали будут еще долго согласовывать после Саммита G7 и там точно еще возникнут риски. Но пока выглядит, что главное политическое решение идти по пути плана США завтра будет принято ", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, США подталкивают своих партнеров из "Большой семерки" (G7) к предоставлению Украине $50 млрд в виде макрофинансовой помощи, которую будут погашать доходами от замороженных активов России. Часть средств может быть предоставлена авансом, чтобы оказать помощь в ближайшей перспективе.

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