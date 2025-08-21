єОселя может стать для украинцев "бесплатной": когда именно и что известно

Украинские семьи с детьми смогут получить ипотеку со сниженной ставкой – от 6% при одном ребенке, 3% при двух и до полностью бесплатной при трех и более детях. Такие условия будут действовать после запуска обновленной программы єОселя в декабре 2025 – январе 2026 года, если семья будет отвечать требованиям.

Об этом рассказал председатель правления "Укрфинжитло" Евгений Мецгер во время пресс-брифинга, передают СМИ. По его словам, в условиях демографического кризиса правительство и финансовые институты ищут новые механизмы поддержки семей с детьми.

Одним из таких шагов станет обновленный формат льготной ипотеки, где от количества детей в семье будет зависеть размер процентной ставки. По словам Мецгера, главная идея нововведения заключается в постепенном снижении ипотечной ставки. Семьи с детьми смогут оформлять кредиты на значительно более выгодных условиях:

базовая ставка составит примерно 9%;

для семей с одним ребенком она будет уменьшаться до 6%;

с двумя детьми – до 3%;

а многодетные семьи с тремя и более детьми смогут пользоваться ипотекой под 0%, то есть фактически бесплатно.

Таким образом, рождение каждого нового ребенка напрямую будет влиять на условия кредитования. В будущем даже предполагается, что если ребенок достигнет 18 лет и станет самостоятельным, ставка может пересматриваться.

Украина переживает серьезный демографический кризис, население сокращается как из-за войны, так и из-за падения рождаемости. По официальным прогнозам, если тенденция не изменится, через несколько десятилетий страна может потерять миллионы граждан трудоспособного возраста.

"Мы понимаем, что в стране большая демографическая проблема, и она ухудшается. Поэтому хотим создать особые условия для молодых семей с детьми, чтобы они чувствовали уверенность в будущем, могли покупать квартиры и оставались в Украине", – подчеркнул Мецгер.

По его словам, новый формат єОселі должен стать своеобразным месседжем: государство готово поддержать тех, кто планирует будущее здесь, в Украине, и хочет строить свою жизнь в родной стране. Запустить обновленную программу планируют уже в конце этого года или в начале следующего – в декабре 2025-го или январе 2026 года.

Сейчас условия окончательно согласовывает Кабинет министров, в частности относительно утверждения ставок и механизмов их снижения. Ожидается, что в первую очередь новый продукт будет доступен для молодых семей, а также предусматривать меньший первоначальный взнос.

