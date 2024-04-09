Харьков должен получить более легкие графики: Зеленский призвал дать городу больше электричества

В Харькове, энергообъекты которого пострадали от обстрелов российских военных преступников, "создаются все необходимые условия, чтобы снизить дефицит электричества", заявил президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что город "должен получить более легкие графики" отключения света.

Визит на Харьковщину гарант совершил 9 апреля. Вечером во вторник он записал новое обращение к гражданам. Видео опубликовал YouTube-канал Офиса президента Украины.

Зеленский рассказал, что провел совещание, посвященное защите Харьковской области и восстановлению нормальной жизни после ударов России.

"Горжусь нашими харьковчанами! Я благодарен каждому и каждой, кто в эти недели работал, чтобы дать Харькову, области больше электричества, чтобы дать больше защиты от российских ударов.

Докладывали о физической защите энергообъектов, восстановлении сетей. Сейчас создаются все необходимые условия, чтобы снизить дефицит электричества. Харьков должен получить более легкие графики", – сказал президент.

Он отметил, что и в области, и в облцентре чиновники работают над тем, чтобы преодолеть имеющиеся энерговызовы.

"Есть правильные предложения, мы обеспечим финансирование. Все детали чиновники обнародуют", – добавил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– Во время визита в Харьковскую область президент Владимир Зеленский ознакомился с ситуацией на фронте и вручил награды мужественным защитникам Украины, дающим отпор российским захватчикам.

– Также глава государства проверил ход строительства фортификаций в регионе вблизи границы с РФ.

– Днем 9 апреля российские террористы ударили двумя управляемыми авиабомбами по центру Харькова. Три человека получили ранения.

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