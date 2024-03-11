Дефолт неизбежен? Что на самом деле означает "драматическое" снижение рейтинга Украины от S&P

Снижение кредитного рейтинга Украины до преддефолтного уровня агентством S&P Global Ratings не является сенсацией. Изменение оценки произошло на фоне подготовки к реструктуризации долгов Украины, и другие агентства в ближайшее время также будут снижать кредитные рейтинги нашей страны. Это вовсе не означает, что Украину ждет фактический дефолт (невозможность расплатиться с долгами).

Такое объяснение дал глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он уточнил, что по шкале S&P рейтинг снижен до категории "дефолт эмитента еще не состоялся, но почти неотвратимый", однако это чисто техническое решение.

"Украина (Минфин) готовится к продолжению реструктуризации коммерческого внешнего госдолга (перед собственниками еврооблигаций, ВВП-варрантов), переговоры о которых должны быть завершены до августа 2024 года. По критериям рейтинговых агентств, операции реструктуризации (отсрочки выплат) подпадают под соглашения по обмену проблемного долга, поэтому к ним применяется определение дефолта", – объяснил Гетманцев.

Соответственно, в преддверии переговоров рейтинговые агентства начинают снижать суверенный кредитный рейтинг Украины и ее рейтинги в иностранной валюте до последнего преддефолтного уровня. Агентство S&P просто сделало это первым, а за ним уже в ближайшее время последуют Fitch, Moody's.

"В преддверии договоренностей или по факту договоренностей рейтинги будут снижены до уровня выборочного или ограниченного дефолта. Такая же ситуация была и в 2022 году, когда была проведена первая реструктуризация внешнего коммерческого госдолга... Это базовый сценарий, что подкрепляется программой EFF с МВФ", – напомнил нардеп.

Он напомнил, что по такому сценарию Украина в 2022-м провела успешную долговую реструктуризацию. Тогда была зафиксирована отсрочка в обслуживании и погашении внешнего госдолга перед странами G7 и Парижским клубом до марта 2027 года.

"Реструктуризация долга перед внешними коммерческими кредиторами также предусмотрена "зонтиком" программы EFF (программа МВФ. – Ред.). Следовательно, с большой вероятностью она также будет достигнута. Однако говорить об условиях реструктуризации рано, потому что для ее проведения требуется согласие не менее 75% владельцев соответствующих ценных бумаг. Любые домыслы о долговой реструктуризации на данном этапе – чистая спекуляция", – предупредил Гетманцев.

Напомним, S&P Global Ratings снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг и рейтинг эмитента в иностранной валюте Украины до "CC" с "CCC". Прогноз – "негативный".

Кредитный рейтинг имеет существенное значение для привлечения новых инвестиций. Инвесторы по всему миру обращают внимание на рейтинговые показатели как стран, так и отдельных компаний. Чем выше показатель и стабильнее кредитный прогноз, тем меньше риски, а значит и привлекательность государства или компании для инвестиций.

Как сообщал OBOZ.UA, если бизнесу в Украине позволят обслуживать иностранные кредиты и платить по еврооблигациям, это позволит ему избежать дефолта, а также поддержать украинскую экономику и привлечь новые инвестиции в страну.

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