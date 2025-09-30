Более 26 тысяч абонентов остались без света: Россия массово атаковала энергетику в одном из регионов

30 сентября, из-за российского обстрела энергетической инфраструктуры на Черниговщине более 26 тысяч абонентов в Бобровице и окрестных селах остались без света. Энергетики уже начали восстановительные работы, однако они будут продолжаться только с учетом ситуации с безопасностью.

Об этом сообщает АО"Черниговоблэнерго". Сегодня утром Черниговщина снова оказалась под вражеским ударом. В результате атаки пострадал объект энергетической инфраструктуры в Нежинском районе.

Взрывы и пожары, возникшие после попаданий, нанесли значительные повреждения сетям. Больше всего пострадала Бобровиччина – более 26 тысяч абонентов в городе Бобровица и окрестных селах остались без электроснабжения.

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что удары наносились, вероятно, дронами-камикадзе типа "Герань". После попаданий на месте возникли масштабные возгорания, которые удалось оперативно ликвидировать спасателям. Однако последствия обстрела оказались серьезными – без света остались десятки тысяч людей.

По словам Чауса, восстановление энергоснабжения уже началось, однако оно происходит с учетом ситуации с безопасностью. Энергетики работают в усиленном режиме, но выход на поврежденные участки возможен только после завершения воздушной тревоги и получения разрешения от военных.

Только за минувшие сутки регион пережил 20 атак, взрывы прозвучали в 13 населенных пунктах. Кроме Нежинского района, под обстрелами оказались также Корюковский и Новгород-Северский районы. Такая интенсивность ударов свидетельствует о попытке врага целенаправленно бить по критической инфраструктуре, чтобы дестабилизировать жизнь мирного населения.

Власти в очередной раз призывают жителей соблюдать информационную тишину и помнить о собственной безопасности. Во время воздушной тревоги категорически запрещается приближаться к объектам энергетической инфраструктуры, ведь они остаются стратегическими целями врага и могут подвергнуться повторным атакам.

