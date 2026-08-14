Украинцев предупредили о новом курсе доллара: к чему "готовятся" в банках

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 16 августа стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,6-45 грн. Вечером же 14 августа 2026 года там покупали валюту в среднем по 44,49 грн, а продавали по 44,98 грн. Таким образом, до конца недели не исключается удорожание доллара как в покупке, так и в продаже.

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Такая же ситуация ожидается в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, стоимость наличной валюты в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 44,8-45 грн. Вечером же 13 августа там:

покупали доллар по 44,47 грн;

продавали – по 44,94 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, отметил банкир, на текущей неделе валютный рынок может оказаться под влиянием усиленного информационного давления. Ведь с приближением осени в публичном пространстве традиционно активизируются обсуждения:

возможного нового наступления врага;

сложнейшей зимы;

вероятного обвала гривни.

Впрочем, отметил он, экономических предпосылок для глобальных курсовых изменений пока нет. Дело в том, обїяснил Лесовой, что:

сезонная сдержанность цен на продовольствие уменьшает инфляционное давление;

режим "управляемой гибкости" позволяет Нацбанку предотвращать резкие и необоснованные валютные колебания.

"За 4,5 года войны ни один из указанных рисков не привел к катастрофическим последствиям для валютного рынка. Таким образом, следующая неделя может быть информационно напряженной, но контролируемой с точки зрения курса", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки и обменники не могут отказать в приеме долларов из-за года выпуска купюр. Наоборот, они должны принимать банкноты всех годов, начиная с 1914-го – в т. ч. 1996-го, 2013-го и др. Однако только при условии, что дизайн таких купюр полностью соответствуют требованиям Федеральной резервной системы США (ФРС, аналог центробанка). Такое же условие действует для элементов защиты купюр.

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