Активное строительство зеленой энергетики с имеющимися долгами перед инвесторами невозможно, – Тинный

Отсутствие сдвигов в проблеме многомиллиардных задолженностей перед инвесторами в возобновляемую энергетику становится преградой для широкомасштабного строительства зеленых электростанций в Украине, необходимых для уменьшения критического дефицита мощности в энергосистеме.

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Об этом заявил Игорь Тынный, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

"Не должно существовать никаких долгов. Не существует ни одной индустрии, где есть системные долги и кто-то в нее инвестирует. Необходимо однажды с этими долгами рассчитаться. Нет денег, это ценными бумагами или активами, или погашением кредитами с теми же государственными банками", – заявил Тинный.

По его словам, в текущем году уровень недоплат за производимую электроэнергию с ВИЭ составляет 40% и поэтому инвесторы не имеют возможности активно строить такие нужные для государства новые мощности энергетики. Он также прокомментировал анонсированные Министерством энергетики "зеленые" аукционы, цель которых привлечь инвесторов в новые проекты возобновляемой энергетики Тинный назвал это важным и нужным решением, которое вводится со значительным опозданием в несколько лет.

При этом он считает, что из-за проблем с государственной политикой по сектору ВИЭ, в частности, из-за системной проблемы долгов интерес инвесторов к "зеленым" аукционам будет слишком низок.

"Я уверен, что на этот аукцион могут прийти инвесторы, которые сделают это за чужие деньги или ничего не знающие об Украине", - подчеркнул Тинный.

Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами у станции с ВИЭ за 2022-23 годы составляет ориентировочно 17 млрд грн, а недоплаты Укрэнерго за услугу по увеличению доли электроэнергии по ВИЭ достигают 28,9 млрд грн.

По мнению инвесторов, правительство должно провести быстрые переговоры со всеми инвесторами по новым энергетическим мощностям в Украине и обеспечить выплату задолженностей за производимую электроэнергию, чтобы эти средства были направлены на строительство станций возобновляемой энергетики и системы накопления энергии.