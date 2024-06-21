Аграрии призвали нардепов не допустить повышения цен на топливо

Украинская зерновая ассоциация, объединяющая экспортеров 90% украинской зерновой продукции, обратилась к депутатам Верховной Рады относительно планов повышения акцизов на дизтопливо и бензин.

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Зерновики отметили, что, несмотря на то, что законопроект 11256-2 представляется как евроинтеграционный, он не учитывает часть положений Директивы ЕС, которая предусматривает снижение ставок акцизного сбора на топливо для отдельных отраслей.

"В результате повышения акциза на горючее следует ожидать роста расходов аграрного сектора во время сбора урожая на заправку комбайнов и тракторов, удорожание стоимости автомобильных перевозок, повышение себестоимости перевозки "Укрзалізниці", риск дополнительного роста железнодорожных грузовых тарифов. Кроме того, для малого и среднего бизнеса повышение и так высоких затрат на генераторное производство электроэнергии во время отключений высок риск не окупаемости деятельности и простоев", – говорится в обращении.

Аграрии прогнозируют рост инфляции и удорожание всех товаров при условии нахождения 67% украинцев за чертой бедности.