Адаптация прайс-кепов к стандартам ЕС может прекратить отключение электроэнергии, – Омельченко

Энергетическому регулятору необходимо срочно пересмотреть предельные цены на электроэнергию в Украине и соответствовать их директивам Европейского Союза. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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"Нужны прайс-кепы, то есть предельные цены на электрическую энергию приводить к директиве Европейского союза соответствующей", – подчеркнул эксперт.

По его словам, текущая ситуация с прайс-кепами создает значительные препятствия для импорта электроэнергии, что могло бы решать проблему дефицита и прекратить действие графиков почасовых отключений.

"У нас есть ситуация, когда у нас огромный дефицит электрической энергии, есть возможность импортировать электрическую энергию, чтобы прекратить графики почасовых отключений. Мы можем уже сейчас их прекратить, да? Но мы не можем ими воспользоваться, потому что регулятор не может принять определенные соответствующие нормативные акты через бюрократию", – объяснил эксперт.

Он добавил, что увеличение импорта электроэнергии с 20% до 80% могло бы устранить необходимость почасовых отключений.

"Из-за этих несуразных действий этого регулятора мы сидим все в почасовых графиках отключений. То есть, если бы импорт использовался не на 20%, а хотя бы на 80%, то практически почасовых отключений не было ни на прошлой неделе, ни сейчас, ни на следующей", - сказал Омельченко.

Напомним, на заседании 4 декабря Нацкомиссия приступила к процедуре пересмотра предельных цен на энергорынке. В ходе обсуждения вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) заявил, что прайс-кепы блокируют импорт и препятствуют свободной торговле на энергетическом рынке.