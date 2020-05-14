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14 мая • обновлено в 16:32
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Названы 10 крупнейших инвесторов в "зеленую" энергетику Украины

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За 2019 год десять крупнейших инвесторов в возобновляемые источники энергии заработали более 14 миллиардов гривен.

Об этом сообщает издание LIGA.net. Для расчетов использовали данные ГП "Гарантированный покупатель" (единственный покупатель зеленой электроэнергии в Украине) и Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Больше всего заработала компания "ДТЭК ВИЭ" Рината Ахметова, которая получила 4,7 млрд грн и заняла 25,5% рынка.

В 2018 году по данным "Bihus.info", выручка ДТЭК от "зеленой энергетики" составляла около 3 млрд грн. Таким образом, в 2019 году компания увеличила выручку на 56%.

В портфель ДТЭК входят, в частности, Ботиевская (200 МВт), Приморская (200 МВт) и Орловская (100 МВт) ветроэлектростанции (ВЭС). Также компания управляет Трифоновской (10 МВт), Никопольской (200 МВт) и Покровской (240 МВт) солнечными электростанциями (СЭС).

На втором месте китайская группа CNBM, которая получила свои солнечные электростанции в Украине в 2015-м году в "наследство" от империи братьев Клюевых (компания Active Solar). СNBM принадлежит 301 МВт "зеленых" мощностей.

Выручка ее электростанций за прошлый год составила 2,9 млрд грн. Такая сумма объясняется одним из самых высоких "зеленых" тарифов – 7,3 грн. за кВт/ч.

Третью позицию заняли шведские бизнесмены Карл Стурен и Йохан Боден, которые до "зеленых" инвестиций вложились в завод "Чумак".

В Херсонской области предпринимателям принадлежит шесть ветропарков, общая установленная мощность которых – 335 МВт. За 2019 год их электростанции сгенерировали электричества на 1,67 млрд грн.

Далее список выглядит так:

4. Андрей Гордиенко - 1,1 млрд выручки

5. Сергей Хрипков - 904,8 млн

6. Ричард Дейтс - 864,7 млн

7. Зиновий Козицкий - 655,4 млн

8. Василий Хмельницкий - 453,8 млн

9. Эдуард Мкртчян - 437,3 млн

10. Игорь Дынный и Юлия Левочкина - 434,9 млн

Заработали 14 миллиардов: названы 10 крупнейших инвесторов в "зеленую" энергетику

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ заявила об угрозе энергетической безопасности страны из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенства ценообразования.

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Автор
Маргарита Лукьянец
Персона
Ринат Ахметов
Место
Украина
Теги
возобновляемая энергия Зеленые тарифы
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