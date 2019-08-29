Верховная Рада решит судьбу "евроблях": чего ждать владельцам

В первый день работы новой Верховной Рады депутаты планируют отложить введение штрафов для владельцев "евроблях" до конца 2019 года.

Об этом сказано в материале "Экономической правды". Такая срочность вызвана тем, что 22 августа завершился срок, в течение которого владельцы авто с иностранной регистрацией имели возможность законно их растаможить и зарегистрировать.

По самым скромным оценкам, в Украине остается более 300 тыс. таких транспортных средств. Всем им грозят штрафы до 170 тыс. гривен и конфискация.

В Офисе президента уверяют, что отсрочка штрафов до конца года будет последним – за это время рабочая группа должна разработать новый законопроект, который урегулирует четкие правила растаможивания авто.

"Последняя отсрочка штрафов для владельцев "евроблях" истекла 22 августа, следовательно, пока Рада не примет инициированный президентом законопроект о новой отсрочке – до конца года – авто на иностранном регистрации находятся вне закона. В течение этого периода полиция может не только останавливать, но и штрафовать владельцев нерастаможенных авто", – сказано в материале.

21 августа об этом официально предупредила Государственная фискальная служба. Подтвердил информацию и председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов: "У полиции есть доступ к таможенных баз. Мое понимание – да (могут штрафовать. – Ред.)", – сказал он.

Отмечается, что представители президента обещают до конца года разработать новый законопроект, который урегулирует четкие правила растамаживания авто.

Действующее законодательство, принятое предыдущим парламентом, фактически сделало невозможным использование авто на иностранной регистрации. Соответствующие изменения были поддержаны в законе №8488, которым в другой закон – "О Нацполиции" – добавили "десятое" основание для остановки транспортного средства.

Сейчас законодательство предусматривает наказание для представителей двух условных групп: лиц, которые ввозят авто, и тех, кто им пользуется.

"Так, лицо, которое ввезло в Украину авто в режиме транзита или временного ввоза, не может передать его другим лицам или разукомплектовывать. Также ему запрещено использовать такую ​​машину в предпринимательской деятельности, например, для работы в такси. За нарушение – штраф 34 тыс. грн. Штрафовать можно и лиц, не ввозили, но пользуются транзитным или временно ввезенным авто. Первое нарушение – 8,5 тыс. грн, повторная фиксация – 17 тыс. грн, лишение права управления на год и изъятие авто за счет нарушителя", – сказано в статье.

За не вывоз авто за пределы страны своевременно нарушители также могут получить штраф. Размеры зависят от количества дней превышения сроков.

Так, за один день просрочки с нарушителя может быть взыскан 170 грн, за три дня – 850 грн. Лишний месяц пребывания такого авто в Украине будет стоить нарушителю 170 тыс. грн или даже транспортного средства, которое могут конфисковать по решению суда.

Как писал OBOZREVATEL:

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