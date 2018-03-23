В Украину заходит Ryanair: названа дата первого полета

Полеты авиакомпании Ryanair с Украиной стартуют 15 октября.

Об этом сообщил исполнительный директор (CEO) авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири на пресс-конференции в аэропорту "Борисполь", передает "Укринформ".

"Мы открываем новые маршруты с 15 октября 2018 года с Украиной. И мы дешевый перевозчик", - сказал он.

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По его словам, авиакомпания открывает 10 маршрутов из Киева: в Барселону (4 рейса в неделю), Братиславу (3 рейса), Гданск (2 рейса), Краков (3 рейса), в Лондон-Стансенд (5 рейсов), Познань (2 рейса), Стокгольм (3 рейса), Вильнюс (3 рейса), Варшаву (4 рейса) и Вроцлав (3 рейса).

Также он сообщил, что открывается 5 маршрутов из Львова: в Дюссельдорф (3 рейса в неделю), Краков (3 рейса), в Лондон-Стансенд (3 рейса), Мемминген (2 рейса), Варшаву (3 рейса).

Как сообщал "Обозреватель", руководство аэропортов "Борисполь" и "Львов" подписало договор о начале полетов с ирландской авиакомпанией Ryanair. На церемонии присутствовал президент Петр Порошенко, который приветствовал подписание документов.