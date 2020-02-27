В Украине срывают план наполнения бюджета: свежие цифры

В Украине сорвали план поступлений в бюджет от таможенной и налоговой службы за февраль.

Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на данные Госказначейства. По состоянию на 26 февраля разница между планом и фактическими поступлениями в бюджет составляет 21,2 млрд грн.

Как указано в документе ведомства, план на февраль предусматривал 63,5 млрд грн поступлений от таможенной и налоговой службы. Но по факту сумма поступлений по состоянию на 26 февраля составила 42,3 млрд грн.

Отмечается, что таможня собрала 20,2 млрд грн. По данным статистики, в среднем она собирает по 1 млрд грн в день различных платежей. Таким образом, даже с учетом следующих 3 дней они смогут собрать не более 23,7 млрд грн. При этом план составляет 28,8 млрд грн.

Таким образом Министерству финансов придется решать возникший дефицит бюджета. Как один из вариантов – придется привлекать кредиты у международных партнеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, план по доходам бюджета Украины в 2019 году не был выполнен на 37,8 млрд гривен. Это худший результат с 2015 года.

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