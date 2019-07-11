В Украине снизят цену на газ еще на 650 гривен: Кабмин озвучил требование

Правительство потребовало от НАК "Нафтогаз України" снизить цену на газ для населения в июле еще на 650 гривень за тысячу кубических метров.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров. Соответствующее поручение дал премьер-министр Владимир Гройсман.

Отмечается, что постановлением №293 Кабмин обязал "Нафтогаз" с июня продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок (цена указана без НДС)

Минэкономразвития - средняя таможенная стоимость импортируемого газа составляет 5161 грн за тыс. куб. м. Украинская энергетическая биржа - газ на июль продался по цене 4905 грн за тыс. куб. м. "Нафтогаз" - газ для промышленности по предоплате, установленной на июль, 5017 грн за тыс. куб. м. Или по цене ПСО, согласно постановлению КМУ №867, что на июль рассчитана как 7185 грн за тыс. куб. м.

"Самой низкой оказалась цена Украинской энергетической биржи. Поэтому цена газа в июле для населения, без НДС, без тарифов на транспортировку и поставку, составит 4905 грн за тысячу кубических метров, что меньше на 650 грн, чем цена в июне - 5554 грн", - сказано в сообщении.

Цена на газ

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Юрий Корольчук заявил, что цены на газ для населения в Украине в июле снизятся вслед за ценами для промышленности. Однако уже осенью голубое топливо вновь подорожает до 8-9 тыс. грн за тысячу кубометров.

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