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27 сентября • обновлено в 18:33
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В Украине резко выросли зарплаты: сколько и где получают

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В Украине средняя зарплата в августе 2019 года составила 10,5 тыс. грн. Таким образом она с начала года выросла на 17,38%.

Такие данные обнародовал у себя на странице в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. В своих расчетах он использовал свежие данные Госстата. Он также отметил, что прирост реальной средней зарплаты с учетом инфляции составил +7,7% за год.

Регионы с наибольшими средними зарплатами:

1) Киев 15,7 тыс. грн

2) Донецкая обл. 11,9 тыс. грн

3) Днепропетровская обл. 11 тыс. грн.

В Украине резко выросли зарплаты: сколько и где получают

Регионы с наименьшими средними зарплатами:

1) Черновицкая обл. 8 тыс. грн.

2) Тернопольская обл. 8,2 тыс. грн

3) Херсонская обл. 8,7 тыс. грн

В Украине резко выросли зарплаты: сколько и где получают
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Наибольшая средняя зарплата по видам экономической деятельности:

1) Финансовая и страховая деятельность – 18,6 тыс. грн

2) Информация и телекоммуникации – 17,2 тыс. грн

3) Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 16,2 тыс. грн

Наименьшая средняя зарплата зафиксирована в таких сферах:

1) Временное размещения и организация питания 7,01 тыс. грн

2) Здравоохранение и предоставления социальной помощи 7,06 тыс. грн

3) Образование 7,3 тыс. грн.

В Украине резко выросли зарплаты: сколько и где получают

Как сообщал OBOZREVATEL, в проекте Государственного бюджета на 2020 год указано, что в Украине минимальна заработная плата в следующем году должна вырасти на 550 гривен. Таким образом, размер минимальной зарплаты составит 4723 гривни.

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Тема
Зарплаты в Украине
Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
Тег
зарплата
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hunt andres
hunt andres
Ну усе, писец! Теперь заробитчане ломанутся с европ на ридну хату)))) Обоз, кого вы пытаетесь развести?
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Мир Миру
Мир Миру
Гарна новина. Головне, щоб такі зміни торкнулись не керівників держпідприємств або депутатів, а середньостатистичних українців.
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Вишнивенко Ольга
Вишнивенко Ольга
какое вранье....Это с учетом самашедших зарплат чиновников и прочей шушеры......
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