В Украине резко выросли зарплаты: сколько и где получают

В Украине средняя зарплата в августе 2019 года составила 10,5 тыс. грн. Таким образом она с начала года выросла на 17,38%.

Такие данные обнародовал у себя на странице в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. В своих расчетах он использовал свежие данные Госстата. Он также отметил, что прирост реальной средней зарплаты с учетом инфляции составил +7,7% за год.

Регионы с наибольшими средними зарплатами:

1) Киев – 15,7 тыс. грн

2) Донецкая обл. – 11,9 тыс. грн

3) Днепропетровская обл. – 11 тыс. грн.

Регионы с наименьшими средними зарплатами:

1) Черновицкая обл. – 8 тыс. грн.

2) Тернопольская обл. – 8,2 тыс. грн

3) Херсонская обл. – 8,7 тыс. грн

Наибольшая средняя зарплата по видам экономической деятельности:

1) Финансовая и страховая деятельность – 18,6 тыс. грн

2) Информация и телекоммуникации – 17,2 тыс. грн

3) Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 16,2 тыс. грн

Наименьшая средняя зарплата зафиксирована в таких сферах:

1) Временное размещения и организация питания – 7,01 тыс. грн

2) Здравоохранение и предоставления социальной помощи – 7,06 тыс. грн

3) Образование – 7,3 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в проекте Государственного бюджета на 2020 год указано, что в Украине минимальна заработная плата в следующем году должна вырасти на 550 гривен. Таким образом, размер минимальной зарплаты составит 4723 гривни.

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