В Украине раскрыли первую контрабанду новых iPhone 12. Фото

Во Львовской области пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили контрабандную партию телефонов Apple iPhone 12 Pro Max.

"В международном автомобильном пункте пропуска "Краковец" во время проверки авто марки "Мерседес", с которым гражданин Германии направлялся из Польши в Украину, пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили пять телефонов марки Apple", – говорится на сайте Государственной пограничной службы.

Сумма оценки контрабанды может составлять ориентировочно от 270 до 350 тысяч гривен, поскольку еще нет официальной стоимости этой модели в Украине.

Представители таможни отметили, что "серые" продавцы предлагают привезти смартфон в конфигурации со 128 ГБ памяти под заказ по цене от 54 тысяч гривен, тогда как стоимость версии на 256 ГБ может достичь 60 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL: