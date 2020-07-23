Бердичевский Дворец культуры провел тендер через систему ProZorro на закупку двух полиэтиленовых пакетов с логотипом автомобильной компании BMW.

Как указано на сайте в условиях тендера, сумма закупок составила 8 гривен. По 4 гривны за один пакет.

Тендер на покупку пакетов BMW ProZorro

Тендер на покупку пакетов BMW ProZorro

В "торгах" участвовала одна предпринимательница, которая и стала победительницей.

Тендер на покупку пакетов BMW ProZorro

В комментариях "Бабелю" в доме культуры заявили, что на онлайн-площадке опубликовали "отчет о закупке без применения закупочных площадок", согласно правилам ProZorro и закону Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" влипла в скандал из-за тендера на поставку питания в поездах "Интерсити".