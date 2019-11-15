Рост цены на газ: украинцев предупредили о пересмотре тарифов на отопление

С учетом повышения НАК "Нафтогаз Украина" цены на газ для населения на 14,7%, тарифы на отопление могут пересмотреть уже зимой 2019/2020.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар, выразив предположение, что поставщики тепла будут стараться максимально поднять тарифы.

Отопительный сезон в Украине "Народная правда"

"Думаю, что тарифы будут пересматриваться уже с нового года, безусловно, так как в цене на услуги отопления закладывается стоимость газа и угля. И здесь надо смотреть, потому что поставщики тепла будут пытаться непропорционально высоко поднять стоимость услуг отопления", – сказал Гончар, выразив сомнение, что НКРЕКП справится со своей функцией, как регулятора и быстро отреагирует на желание поставщиков опустошить карманы потребителей.

При этом, в действительности у областных теплокоммунэнерго (ТКЭ) нет оснований для пересмотра своего тарифа, учитывая, что они и так поставляют тепло потребителям по завышенным ценам, заявил в комментарии OBOZREVATEL сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"В прошлом отопительном сезоне тариф у нас был 8,55 грн за тыс. куб. м. газа, сейчас же цена ниже, даже после последнего повышения. И сейчас ТКЭ рассчитывают цены на тепло исходя из той цены, хотя входящая цена газа сейчас у них около 6 грн за тыс. куб. м. газа. И при этом, это не помешало отдельным ТКЭ, в частности Киевскому, ссылаясь на определенные прогнозы "Нафтогаза" о росте цены европейского газа текущей зимой примерно на 30%, ставить вопрос о повышении тарифа на отопление еще на 29%. И его согласовывают", – заявляет эксперт по энергетике.

Но даже с таким раскладом, вполне вероятно, что областные теплокоммунэнерго найдут причину для дополнительного повышения тарифов на отопление.

"Вероятно, рано или поздно основания для повышения у них появятся, например, рост цен импортного газа, который скорее всего произойдет, и местные госорганы им вряд ли откажут. Скорее всего тарифы на отопление и горячую воду повысят уже в текущем отопительном сезоне 2019/2020", – спрогнозировал Марунич.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области в городах Новый Роздол и Новояворивск под угрозой срыва оказался отопительный сезон. Из-за этого в ОГА готовятся объявить чрезвычайную ситуацию.

Во Львовской области из-за срыва отопительного сезона в отставку подал мер 30-тысячного города Новый Роздол Андрей Мелешко и его заместители.

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