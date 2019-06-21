ГлавнаяНовости
МоваЯзык
МирСпорт

/Новости экономики

В Украине нашли способ принудить оккупантов к переговорам по Крыму

2.4тЧитать материал на украинском

В аннексированном Крыму кризис с поставками воды вышел на новый уровень из-за засушливой погоды.

Об этом заявил в эфире ObozTV бывший постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин. По его мнению, хронический дефицит воды может подтолкнуть оккупантов к переговорам с Украиной о принадлежности полуострова.

"Ситуация действительно ужасная. На сегодня в Крыму кризис с поставками воды как на промышленные предприятия, так и в сфере сельского хозяйства, вышел на новый уровень. Крым входит в сухой период. Несколько ближайших лет будут малодождливыми и малоснежными. Соответственно, местные запасы воды, водохранилища, артезианские пласты, которые хищнически разворовывали оккупанты в течение пяти лет, не будут поддерживать экономику оккупированного Крыма", – заявил Бабин.

Новости
''Воды им хватит'': в Украине жестко отрезвили оккупантов Крыма

По оценкам бывшего постпреда президента, "вода оккупантам крайне необходима, потому они готовы на что угодно". Он не исключил, что оккупационные "власти" могут искусственно повторить выброс ядовитых химикатов на заводе "Крымский титан" в Армянске, чтобы потом требовать от Украины воду якобы для устранения последствий бедствия.

"Дедлайн у оккупантов – каждый год, потому что каждый год им нужна вода, каждый год убытки для оккупационной экономики. Наше задание – не давать воду, и тогда это будет дедлайн оккупации. Нельзя длительное время содержать население полуострова и экономику, которую россияне заточили под военную базу, без днепровской воды", – подчеркнул он.

Новости
"Вода из воздуха": в России придумали скандальный метод решения ЧП в Крыму

"Потому россияне будут вынуждены пойти на переговоры не относительно поставок воды, а относительно судьбы Крыма. Есть разные пропозиции россиян, в частности менять заложников на поставки воды. Но на одной чаше весов – 2 миллиона граждан Украины под российским ярмом. Менять 2 миллиона на 20 или 200 человек, наверное, неправильный выбор", – подытожил Бабин.

Отметим, вода по Северо-Крымскому каналу перестала поступать в Крым в апреле 2014 года.

В Украине нашли способ принудить оккупантов к переговорам по Крыму

slovoidilo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Россия для решения проблем с водообеспечением оккупированного Крыма предложила три варианта, один из которых – переброска воды из бассейна реки Кубань.

  • В свою очередь, так называемый "спикер крымского парламента" Владимир Константинов заявил, что полуострову не нужна вода из Днепра, поскольку она якобы вызывает онкологические заболевания.

  • Ранее бывший советник президента РФ, экономист Андрей Илларионов заявил, что накопленная в крымских водохранилищах вода естественного стока к июлю 2019 года может закончиться. По мнению Илларионова, Кремль может решиться на оккупацию южных районов Херсонской области, чтобы обеспечить подачу в Крым воды из Днепра.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVАннексия Крыма
Персона
Борис Бабин
Место
УкраинаСимферополь
Тег
Новости Крыма
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
1
40
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
скоро вам,петухам,газ отключат и тогда будем посмотреть.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Tesoro Malu
Tesoro Malu
Не вижу проблем от слова Ваапще )))))) Крым официально украинский, санкции действуют, пусть корячатся пока с этим островом крыс. А там или ишак сдохнет или падишах. За это время хоть жители Украины блин поедут отдыхать в нормальные страны и поймут что такое сервис а не обоссаные пляжи
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Poroshenko Petro, Ей с ленинградки виднее!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Tesoro Malu, С началом летних каникул и периода отпусков увеличился поток лиц и транспортных средств через автомобильные пункты пропуска на севере Крымского полуострова», — говорится в сообщении. По данным ведомства, в среднем пограничники оформляют в сутки 11 тыс. лиц и до 1,5 тыс. автомобилей
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Тысячилетиями обходились без днепровской воды, на крайний случай и трубу проведут, а раз трубы нет, значит не так уж и надо.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Блоги / мнения

ads pixel