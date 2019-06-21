В Украине нашли способ принудить оккупантов к переговорам по Крыму

В аннексированном Крыму кризис с поставками воды вышел на новый уровень из-за засушливой погоды.

Об этом заявил в эфире ObozTV бывший постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин. По его мнению, хронический дефицит воды может подтолкнуть оккупантов к переговорам с Украиной о принадлежности полуострова.

"Ситуация действительно ужасная. На сегодня в Крыму кризис с поставками воды как на промышленные предприятия, так и в сфере сельского хозяйства, вышел на новый уровень. Крым входит в сухой период. Несколько ближайших лет будут малодождливыми и малоснежными. Соответственно, местные запасы воды, водохранилища, артезианские пласты, которые хищнически разворовывали оккупанты в течение пяти лет, не будут поддерживать экономику оккупированного Крыма", – заявил Бабин.

По оценкам бывшего постпреда президента, "вода оккупантам крайне необходима, потому они готовы на что угодно". Он не исключил, что оккупационные "власти" могут искусственно повторить выброс ядовитых химикатов на заводе "Крымский титан" в Армянске, чтобы потом требовать от Украины воду якобы для устранения последствий бедствия.

"Дедлайн у оккупантов – каждый год, потому что каждый год им нужна вода, каждый год убытки для оккупационной экономики. Наше задание – не давать воду, и тогда это будет дедлайн оккупации. Нельзя длительное время содержать население полуострова и экономику, которую россияне заточили под военную базу, без днепровской воды", – подчеркнул он.

"Потому россияне будут вынуждены пойти на переговоры не относительно поставок воды, а относительно судьбы Крыма. Есть разные пропозиции россиян, в частности менять заложников на поставки воды. Но на одной чаше весов – 2 миллиона граждан Украины под российским ярмом. Менять 2 миллиона на 20 или 200 человек, наверное, неправильный выбор", – подытожил Бабин.

Отметим, вода по Северо-Крымскому каналу перестала поступать в Крым в апреле 2014 года.

slovoidilo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Россия для решения проблем с водообеспечением оккупированного Крыма предложила три варианта, один из которых – переброска воды из бассейна реки Кубань.

В свою очередь, так называемый "спикер крымского парламента" Владимир Константинов заявил, что полуострову не нужна вода из Днепра, поскольку она якобы вызывает онкологические заболевания.

Ранее бывший советник президента РФ, экономист Андрей Илларионов заявил, что накопленная в крымских водохранилищах вода естественного стока к июлю 2019 года может закончиться. По мнению Илларионова, Кремль может решиться на оккупацию южных районов Херсонской области, чтобы обеспечить подачу в Крым воды из Днепра.

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