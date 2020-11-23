В Украине и Европе сравнили вакансии с минимальной зарплатой

В Украине на минимальную зарплату, которая установленная на уровне 5 тысяч гривен (150 евро), ищут грузчиков, промоутеров, дворников и подсобников.

При этом в Европе на минималку работодатели предлагают более широкий круг вакансий. Об этом сообщает "КП в Украине".

В частности, в Болгарии на минимальные деньги (312 евро) предлагают работу домработницам, помощникам воспитателя в ясельной группе, охранникам.

В Латвии минималку (430 евро) платят электромонтеру, сантехнику, работнику на ферму, бетонщику, обвальщику мяса.

В Венгрии на такую зарплату (487 евро) ищут оператора на производство, уборщика, инженера/техника, станочника, маляра.

В Чехии минималку (575 евро) заплатят уборщице, обивщику мягкой мебели, разнорабочему, сборщику электрических компонентов на производство.

В Литве минимальные деньги (607 евро) платят столяру, работнику типографии, автомеханику, мебельщику, бетонщику.

В Польше (611 евро) – секретарю, работнику на мойку, кладовщику, продавцу, электрику.

В Португалии минималку (741 евро) предлагают кассиру, администратору, распределителю товара, продавцу.

В Словении (941 евро) – строителю, грузчику, оператору на производство пищевых продуктов, упаковщику.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина достигла нового исторического максимума по размеру среднемесячной долларовой заработной платы – 428 долларов.