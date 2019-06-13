В ПриватБанке намекнули на новые суды с Коломойским

В ПриватБанке не исключили возможность подать новые иски к экс-акционерам финучреждения Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в судах различных юрисдикций.

Об этом заявил глава правления банка Петр Крумханзл в интервью "Интерфакс-Украина". "Суды занимают много времени. Как правило, это несколько лет. Мы ведем дела в судах сразу в нескольких юрисдикциях параллельно… Я не могу исключать, что мы будем расширять эту деятельность и на другие юрисдикции в будущем, но в настоящее время еще рано говорить об этом", - сказал Крумханзл.

Он также сообщил, что судебные разбирательства не отражаются на деятельности банка.

"Если вы спросите о ликвидности, то нет никакого влияния (судебных разбирательств) на нашу ежедневную деятельность. Было краткосрочное влияние в середине апреля после целого ряда негативных решений в судах Украины. В настоящее время мы находимся в абсолютно обычной ситуации ведения нашего бизнеса, и суды не имеют значительного влияния", - утверждает глава правления банка.

Игорь Коломойский

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Ранее в ПриватБанке рассказали, что подтвержденный аудитом долг связанных с Коломойским лиц и компаний составляет 212 млрд гривен.

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