В правительстве пересмотрели прогноз по росту ВВП Украины

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что ожидает рост внутреннего валового продукта (ВВП) Украины на уровне 3,5 – 3,7% в 2020 году

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на заявление чиновника. По его словам, в прогнозе Всемирного банка рост ВВП Украины на 2020 год также определен в размере 3,7%.

Тимофей Милованой medium.com

"На прошлой неделе мы были в Вашингтоне и провели встречу с МВФ, с правительством США, ЕБРР и другими международными организациями. Будет 4 прогноза роста ВВП Украины - прогноз НБУ, наш прогноз, прогноз МВФ и Всемирного банка. Мы свой прогноз подаем на Кабмин в ближайшее время. Нацбанк также свой прогноз готовит и постоянно обновляет. Украина будет иметь в этих прогнозах цифру на 2020 год в различных прогнозах 3,5-3,7%", – уверен министр.

По его словам, основная задача для украинской делегации заключалась в том, чтобы провести консультации и согласовать макроэкономический прогноз. Милованов также высказал уверенность, что МВФ предоставит схожие данные.

"Этот прогноз пересмотрен вверх, на увеличение. Это существенно важно, так как в среднем в странах Европы и Азии в регионе, о котором подавал прогноз Всемирный банк, средний рост 18%, и большинство стран замедляются из-за глобальные экономические причины. Украина - единственная или одна из немногих стран, для которых Всемирный банк пересмотрел и повысил экономический рост с 3% до 3,7%", – сообщил он.

При этом чиновник отметил, что рост на уровне 3,7% декларируется в рамках консервативного прогноза. Милованов уверен – "рост может быть выше".

"С нашей точки зрения, 3,7% – это консервативный сценарий. Если будет больше внешних и внутренних инвестиций и финансовая система Украины начнет активно кредитовать реальный сектор, а это зависит от бизнес-климата. Если бизнес-климат будет продолжать улучшаться, инвестиции будут расти, то экономический рост может быть выше", – подчеркнул министр.

Напомним, ранее Всемирный банк повысил прогноз экономического роста в Украине на 2020 год с примерно 3% до 3,7%.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что задача правительства – увеличить темпы роста ВВП до 5% в следующем году и до 7% – с 2021 года.

Его раскритиковал экономист Александр Пасхавер. Он считает, что Украина не сможет ежегодно увеличивать ВВП до 7%, несмотря на обещание премьер-министра Алексея Гончарука. По его словам, экономический рост в Украине сохранится в переделах 3-4%.

По прогнозу Всемирного банка, в 2020 году ВВП Украины вырастет на 3,4%. А в 2021 году рост украинской экономики может ускориться – до 3,8% в год.

Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП Украины в 2019-2022 годах.

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