В ПФУ уточнили условия начисления тысячи гривень к пенсии

В Украине в условиях карантина власти выделили необходимые средства на выплату единовременного пособия пенсионерам в размере 1000 грн.

Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил Пенсионный фонд Украины.

"Доплату получат около 10 млн человек, размер пенсии которых не превышает 5000 гривен. Средства ПФУ начислит автоматически, без обращений пенсионеров. Выплата начнется после того, как средства будут выделены из государственного бюджета", – рассказали в фонде.

Также в ПФУ отметили, что деньги на личные банковские карточки зачислят безотлагательно. "Укрпошта" обеспечит доставку средств пенсионерам домой в течение 5 дней. Тем, кому по разным причинам помощи не доставят в первые 5 дней, она будет выплачена вместе с пенсией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 14 апреля текущего года начнется выплата дополнительной тысячи гривень, которую проведут при внесении изменений в госбюджет.

На период карантина пенсии и государственные социальные пособия будут переназначены автоматически, говорится в законе №3275 о дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с распространением коронавируса, сообщили в Министерстве социальной политики.

Пенсионный фонд Украины уже перечислил пенсии работающим пенсионерам, в результате чего пенсии были увеличены 357 тысячам человек, средний размер повышения – 170,80 гривень.

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