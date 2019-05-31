"В десять раз дороже рынка": у Кернеса купили елки по 250 тысяч за штуку

Специализированное коммунальное предприятие "Харьковзеленстрой" Харьковского городского совета, председателем которой является Геннадий Адольфович Кернес, заказало у ООО "Голландские розы" деревьев на 14,8 миллиона гривен.

Одними из самых дорогих деревьев являются пять елей "Глаука" высотой 8-9 м с пятью формированиями корневой системы по 248 тысяч гривен, сообщают "Наші гроші".

При этом на рынке ели высотой 8-9 м можно найти по 28 тысяч гривен.

​​​​​Также "Харьковзеленстрой" заказал 11 грабов "Фастигиата" формы цилиндра высотой 8 м и четырьмя формированиями корневой системы по 294 тысяч гривен. На рынке можно найти немецкие грабы по 76 тысяч гривен.

Всего было заказано около 1,5 тысячи деревьев, которые поставят в этом году. Цена сделки на 4% ниже ожидаемой стоимости закупки в 15,4 миллиона гривен.

Гарантийный срок составляет один год. Однако поставщик не несет обязанности перед заказчиком по результатам ненадлежащих условий ухода, таких как высадка деревьев с нарушением норм, не обеспечение полива при засушливой погоде или невнесение удобрений.

"Харьковзеленстрой" заказал деревья за сотни тысяч гривен "Наші гроші"

"Харьковзеленстрой" заказал деревья за сотни тысяч гривен "Наші гроші"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно что мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов объединились в одну политическую партию для участия в досрочных выборах в Верховную Раду.

Съезд политсилы, на котором пройдут первые переговоры, состоится 2 июня.

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